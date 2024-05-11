«Спартак» потерял шансы на чемпионство в этом сезоне РПЛ

«Спартак» лишился шансов на чемпионство в текущем розыгрыше РПЛ.

В матче 28-го тура «Динамо» на выезде сумело в концовке вырвать победу над «Балтикой» (3:2). После этого бело-голубые с 53 очками возглавили таблицу чемпионата России.

«Спартак» с 46 очками занимает четвертое место в РПЛ. Красно-белые отстают от «Динамо» на 7 очков и лишились математических шансов выйти на первое место за два тура до конца чемпионата.