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Мостовой — о победе «Динамо» над «Балтикой»: «Я в шоке!»

Дмитрий Барулев
Корреспондент
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Экс-футболист сборной СССР и России Александр Мостовой в разговоре с «СЭ» прокомментировал победу «Динамо» над «Балтикой» (3:2) в матче 28-го тура РПЛ.

«Я в шоке! Но не только от этого матча, а от последних в общем. Лишний раз убеждаюсь, что я был прав в интриге до последнего тура. Никто не мог понять, как «Зенит» не победил дома, как «Краснодар» проиграл и как «Динамо» при счете 1:2 перевернуло игру. Это необъяснимо! Думаю, «Динамо» было в шоке от того, что им снова дают шанс. Сначала давали «Краснодару», а теперь им. И они чудом смогли им воспользоваться» — сказал Мостовой «СЭ».

После 28 туров РПЛ «Динамо» набрало 53 очков и возглавило турнирную таблицу. «Балтика» (26) опустилось на 15-е место.

Александр Мостовой
ФК Балтика
ФК Динамо (Москва)
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Положение команд
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 И В Н П +/- О
1
 Динамо 28 15 8 5 49-37 53
2
 Зенит 28 15 6 7 45-25 51
3
 Краснодар 28 14 8 6 41-27 50
4
 Спартак 28 13 7 8 38-31 46
5
 Локомотив 27 11 11 5 45-37 44
6
 ЦСКА 28 10 12 6 48-38 42
7
 Рубин 28 11 8 9 29-34 41
8
 Кр. Советов 28 11 7 10 44-39 40
9
 Ростов 28 11 7 10 40-43 40
10
 Ахмат 28 10 5 13 32-38 35
11
 Пари НН 27 8 5 14 25-38 29
12
 Оренбург 27 7 8 12 31-36 29
13
 Урал 27 7 7 13 27-41 28
14
 Факел 27 6 10 11 20-29 28
15
 Балтика 28 7 5 16 31-37 26
16
 Сочи 27 4 8 15 28-43 20
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10.05 16:00
Кр. Советов – Ахмат
 0 : 2
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11.05 21:30
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Оренбург – Локомотив
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