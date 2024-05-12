Мостовой — о победе «Динамо» над «Балтикой»: «Я в шоке!»

Экс-футболист сборной СССР и России Александр Мостовой в разговоре с «СЭ» прокомментировал победу «Динамо» над «Балтикой» (3:2) в матче 28-го тура РПЛ.

«Я в шоке! Но не только от этого матча, а от последних в общем. Лишний раз убеждаюсь, что я был прав в интриге до последнего тура. Никто не мог понять, как «Зенит» не победил дома, как «Краснодар» проиграл и как «Динамо» при счете 1:2 перевернуло игру. Это необъяснимо! Думаю, «Динамо» было в шоке от того, что им снова дают шанс. Сначала давали «Краснодару», а теперь им. И они чудом смогли им воспользоваться» — сказал Мостовой «СЭ».

После 28 туров РПЛ «Динамо» набрало 53 очков и возглавило турнирную таблицу. «Балтика» (26) опустилось на 15-е место.