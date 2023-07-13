«Зенит» и «Спартак» интересуются защитником «Црвены Звезды» Эраковичем

Защитник «Црвены Звезды» Страхиня Эракович может продолжить карьеру в чемпионате России, сообщает «Спортски Журнал».

По данным источника, игроком интересуются «Спартак» и «Зенит». Сербский клуб готов отпустить игрока за 6 миллионов евро.

22-летний футболист является воспитанником «Црвены Звезды». В основной команде он выступает с 2020 года. Соглашение игрока с командой рассчитано до июня 2026 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость Эраковича в 9 миллионов евро.