Футбол
Премьер-лига (РПЛ)
Новости
Таблица Календарь Статистика Статьи Таблица переходов
Зимний Кубок РПЛ 2024
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 22:56

Чалов: «В чемпионате у ЦСКА не лучшие результаты. Сейчас весь акцент делаем на Кубок»

Роман Кольцов
корреспондент отдела футбола
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Нападающий ЦСКА Федор Чалов прокомментировал победу над «Зенитом» (1:0) в матче 28-го тура чемпионата России.

— Мы понимаем, что в чемпионате у нас не лучшие результаты. Сейчас весь акцент делаем на Кубок. Будем готовиться, через четыре дня снова игра с «Зенитом». Будем отдавать там все силы.

— Насколько тяжелой была концовка встречи? Команда была уверена в 20-летнем Торопе?

— А что, Славе только 20 лет? Ничего себе, молодец какой! (Смеется.) На самом деле он большой молодец, были в нем уверены. Потрясающие несколько сейвов сделал. Тяжелый отрезок получился, учитывая, что мы знаем о нашей проблеме мифического характера, когда упускаем победы. Хорошо, что сегодня переломили эту тенденцию.

— Все прекрасно знают, как играет «Зенит» на своем поле. Насколько в таких матчах нападающему сложно искать свои моменты?

— Играем против лидера чемпионата, сложно находить моменты. Понимаем, что их много не будет. Могу сказать, что сегодня у меня был не самый удачный матч, но ребята все молодцы, вытянули игру на жилах. Создали мне пенальти, с которого удалось забить.

— Бить пенальти в такой ситуации, когда очень мало моментов, волнительнее?

— Я был уверен в себе, поэтому спокойно подошел к точке. Если бы был не уверен, то отдал бы кому-то. С этим проблем у меня нет.

15 мая «Зенит» и ЦСКА снова сыграют между собой в ответном матче финала Пути РПЛ FONBET Кубка России. Начало — в 20.45 по московскому времени. Первый матч завершился вничью (1:1).

Федор Чалов
Футбол
РПЛ
ФК Зенит
ФК ЦСКА (Москва)
1
1
Читайте также
ИИХФ запретила Федотову играть на Олимпиаде
Mash: Хабиб Нурмагомедов задолжал налоговой более 300 миллионов рублей
Появился список погибших при падении автобуса с моста в Петербурге
Мбаппе попрощался с «ПСЖ», на его место придет Хвича и даже Макрон не помешает трансферу. Что известно об уходе Килиана в «Реал»
Три мирных жителя погибли и восемь пострадали в результате удара ВСУ по Донецку
Горячий игнор: страны Глобального Юга не едут на саммит в Швейцарию
Популярное видео
«Алавес» — «Жирона»: видеообзор матча, 35-й тур чемпионата Испании
РПЛ: видео голов 28-го тура 10 мая
«Аль-Охдуд» — «Аль-Наср»: видеообзор матча
РПЛ: видео голов 27-го тура 6 мая
РПЛ: видео голов 27-го тура 5 мая
«Мальорка» — «Атлетико»: видеообзор матча, 34-й тур чемпионата Испании
«Жирона» — «Барселона»: видеообзор матча, 34-й тур чемпионата Испании
«Аль-Наср» — «Аль-Вахда»: видеообзор матча
РПЛ: видео голов 27-го тура 4 мая
«Реал» — «Кадис»: видеообзор матча, 34-й тур чемпионата Испании
«Реал Сосьедад» — «Лас-Пальмас»: видеообзор матча
ЦСКА — «Зенит»: Кубок России, видеообзор матча
«Ростов» — «Балтика»: Кубок России, видеообзор матча
«Аль-Наср» — «Аль-Халидж»: видеообзор матча
«Динамо» — «Спартак»: Кубок России, видеообзор матча
«Аль-Иттихад» — «Аль-Хиляль»: видеообзор матча
«Барселона» — «Валенсия»: видеообзор, чемпионат Испании
РПЛ: видео голов 26-го тура 29 апреля
РПЛ: видео голов 26-го тура 28 апреля
«Бетис» — «Севилья»: видеообзор, 33-й тур чемпионата Испании
«Атлетико» — «Атлетик»: видеообзор матча, 33-й тур чемпионата Испании
«Лас-Пальмас» — «Жирона»: видеообзор, чемпионат Испании
«Реал Сосьедад» — «Реал»: видеообзор матча, чемпионат Испании
РПЛ: видео голов 21-го тура 25 апреля
«Аталанта» — «Фиорентина»: Кубок Италии, видеообзор
РПЛ: видео голов 21-го тура 24 апреля
Материалы сюжета: Кубок России: плей-офф пути РПЛ и регионов
Семак: «В игре против ЦСКА в Кубке России был другой состав, матчи абсолютно разные»
«Балтика» ожидает аншлага на матче Кубка России против «Спартака»
ЭСК: Карасев верно не удалил Мойзеса в матче ЦСКА — «Зенит»
Файзуллаев: «Важны обе игры с «Зенитом» — в чемпионате и Кубке»
Деменко оценил справедливость счета в кубковом матче между «Зенитом» и ЦСКА
Стала известна дата финала пути регионов Кубка России «Балтика» — «Спартак»
Материалы сюжета: РПЛ, 28-й тур: «Зенит» — ЦСКА, «Спартак» — «Краснодар» и другие матчи
«Балтика» — «Динамо»: видео голов
«Балтика» — «Динамо»: москвичи могут обогнать «Зенит». Онлайн-трансляция матча
Тороп — о победе над «Зенитом»: «Очень эмоциональный матч»
«Не было ни одной игры, когда «Зенит» выходил бы немотивированным». Пресс-конференция Семака и Федотова
Тороп — о спасении Облякова: «Буду пересматривать и удивляться, как «Зенит» не забил»
Сантос: «Порой не самые однозначные судейские решения принимаются в играх с участием «Зенита»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Тороп — о победе над «Зенитом»: «Очень эмоциональный матч»

«Балтика» — «Динамо»: Капленко вывел хозяев вперед
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 28 15 6 7 45-25 51
2
 Краснодар 28 14 8 6 41-27 50
3
 Динамо 27 14 8 5 46-35 50
4
 Спартак 28 13 7 8 38-31 46
5
 Локомотив 27 11 11 5 45-37 44
6
 ЦСКА 28 10 12 6 48-38 42
7
 Рубин 28 11 8 9 29-34 41
8
 Кр. Советов 28 11 7 10 44-39 40
9
 Ростов 28 11 7 10 40-43 40
10
 Ахмат 28 10 5 13 32-38 35
11
 Пари НН 27 8 5 14 25-38 29
12
 Оренбург 27 7 8 12 31-36 29
13
 Урал 27 7 7 13 27-41 28
14
 Факел 27 6 10 11 20-29 28
15
 Балтика 27 7 5 15 29-34 26
16
 Сочи 27 4 8 15 28-43 20
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
10.05 16:00
Кр. Советов – Ахмат
 0 : 2
11.05 14:00
Рубин – Ростов
 3 : 1
11.05 16:30
Спартак – Краснодар
 1 : 0
11.05 19:00
Зенит – ЦСКА
 0 : 1
11.05 21:30
Балтика – Динамо
 - : -
12.05 14:00
Оренбург – Локомотив
 - : -
12.05 16:30
Факел – Урал
 - : -
12.05 19:00
Сочи – Пари НН
 - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Зенит

 16
Джон Кордоба

Джон Кордоба

Краснодар

 14
Константин Тюкавин

Константин Тюкавин

Динамо

 14
П
Максим Глушенков

Максим Глушенков

Локомотив

 13
Константин Тюкавин

Константин Тюкавин

Динамо

 8
Кладуио Луис Родригес Клаудиньо

Кладуио Луис Родригес Клаудиньо

Зенит

 7
И К Ж
да Силва Виллиан Роша

да Силва Виллиан Роша

ЦСКА

 22 1 9
Кирилл Гоцук

Кирилл Гоцук

Пари Нижний Новгород

 23 1 4
Виктор Александров

Виктор Александров

Пари Нижний Новгород

 22 1 3
Вся статистика

Придумай мем

Новости
RSS RSS
Все новости