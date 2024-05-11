Чалов: «В чемпионате у ЦСКА не лучшие результаты. Сейчас весь акцент делаем на Кубок»

Нападающий ЦСКА Федор Чалов прокомментировал победу над «Зенитом» (1:0) в матче 28-го тура чемпионата России.

— Мы понимаем, что в чемпионате у нас не лучшие результаты. Сейчас весь акцент делаем на Кубок. Будем готовиться, через четыре дня снова игра с «Зенитом». Будем отдавать там все силы.

— Насколько тяжелой была концовка встречи? Команда была уверена в 20-летнем Торопе?

— А что, Славе только 20 лет? Ничего себе, молодец какой! (Смеется.) На самом деле он большой молодец, были в нем уверены. Потрясающие несколько сейвов сделал. Тяжелый отрезок получился, учитывая, что мы знаем о нашей проблеме мифического характера, когда упускаем победы. Хорошо, что сегодня переломили эту тенденцию.

— Все прекрасно знают, как играет «Зенит» на своем поле. Насколько в таких матчах нападающему сложно искать свои моменты?

— Играем против лидера чемпионата, сложно находить моменты. Понимаем, что их много не будет. Могу сказать, что сегодня у меня был не самый удачный матч, но ребята все молодцы, вытянули игру на жилах. Создали мне пенальти, с которого удалось забить.

— Бить пенальти в такой ситуации, когда очень мало моментов, волнительнее?

— Я был уверен в себе, поэтому спокойно подошел к точке. Если бы был не уверен, то отдал бы кому-то. С этим проблем у меня нет.

15 мая «Зенит» и ЦСКА снова сыграют между собой в ответном матче финала Пути РПЛ FONBET Кубка России. Начало — в 20.45 по московскому времени. Первый матч завершился вничью (1:1).