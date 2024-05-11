«Динамо» вырвало победу у «Балтики» на последних минутах и возглавило таблицу РПЛ

«Динамо» на выезде вырвало победу у «Балтики» в матче 28-го тура чемпионата России — 3:2.

У победителей отметились форвард Константин Тюкавин, защитник Роберто Фернандес Урбиета, забивший 90+3 минуте, и Муми Нгамале, в активе которого победный мяч на 90+9-й минуте.

У хозяев голами отметились Анхело Энрикес на 32-й минуте и Кирилл Капленко на 68-й минуте.

После 28 туров РПЛ «Динамо» набрало 53 очков и возглавило турнирную таблицу. «Балтика» (26) опустилось на 15-е место.