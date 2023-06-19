Источник: форвард «Спартака» Шамар Николсон может перейти в «Галатасарай»

Нападающий «Спартака» Шамар Николсон может продолжить карьеру в чемпионате Турции, сообщает журналист Эрдал Бозкурт.

По информации источника, форвардом интересуется «Галатасарай». Сообщается, что в скором времени клуб сделает официальное предложение.

Николсон перешел в «Спартак» в 2022 году. Контракт нападающего с красно-белыми рассчитан до 30 июня 2026 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 4,5 миллиона евро.

В сезоне-2022/23 26-летний ямаец провел 22 матча в РПЛ, отметился 3 голами и 1 результативной передачей.

3 июня появилась информация, что главный тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль не рассчитывает на Николсона, о чем испанский специалист сообщил самому игроку.