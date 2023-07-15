Источник: «Спартак» близок к покупке защитника Рожериу из «Сассуоло»
Защитник «Сассуоло» Рожериу может продолжить карьеру в «Спартаке», сообщает Metaratings.ru.
По сведениям источника, стороны находятся в стадии обсуждения суммы трансфера 25-летнего бразильца. Переход обойдется московскому клубу примерно в 8 млн евро.
Рожериу выступает за «Сассуоло» с 2019 года, перейдя из «Ювентуса». В минувшем сезоне левый защитник провел 36 матчей в серии А, отметившись тремя результативными передачами. Контракт игрока рассчитан до лета 2024 года, портал Transfermarkt оценивает стоимость футболиста в 5,5 млн евро.
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15
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|21.07
|19:00
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Динамо – Краснодар
|- : -
|22.07
|13:00
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Урал – ЦСКА
|- : -
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|15:15
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Пари НН – Зенит
|- : -
|22.07
|17:30
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Локомотив – Рубин
|- : -
|22.07
|20:00
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Ахмат – Кр. Советов
|- : -
|23.07
|17:30
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Спартак – Оренбург
|- : -
|23.07
|20:00
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Ростов – Факел
|- : -
|23.07
|20:00
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