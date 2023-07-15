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Источник: «Спартак» близок к покупке защитника Рожериу из «Сассуоло»

Сергей Разин
корреспондент
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Рожериу.
Фото AFP

Защитник «Сассуоло» Рожериу может продолжить карьеру в «Спартаке», сообщает Metaratings.ru.

По сведениям источника, стороны находятся в стадии обсуждения суммы трансфера 25-летнего бразильца. Переход обойдется московскому клубу примерно в 8 млн евро.

Рожериу выступает за «Сассуоло» с 2019 года, перейдя из «Ювентуса». В минувшем сезоне левый защитник провел 36 матчей в серии А, отметившись тремя результативными передачами. Контракт игрока рассчитан до лета 2024 года, портал Transfermarkt оценивает стоимость футболиста в 5,5 млн евро.

Источник: https://metaratings.ru/news/spartak-blizok-k-pokupke-zashitnika-sassuolo-rozherio-266223/
ФК Сассуоло
ФК Спартак (Москва)
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4
 Ростов 0 0 0 0 0-0 0
5
 Ахмат 0 0 0 0 0-0 0
6
 Краснодар 0 0 0 0 0-0 0
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 Оренбург 0 0 0 0 0-0 0
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