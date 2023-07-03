Relevo: «Спартак» интересуется защитником «Тоттенхэма» Давинсоном Санчесом
«Спартак» претендует на защитника «Тоттенхэма» Давинсона Санчеса, сообщает Relevo.
По информации источника, лондонцы хотят получить за 27-летнего колумбийца 15 миллионов евро. Кроме того, на защитника претендуют «Вильярреал», «Фенербахче» и «Галатасарай».
Санчес выступает за «Тоттенхэм» с 2017 года. В сезоне-2022/23 он провел за «шпор» 24 матча, в которых не отметился результативными действиями.
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4
|Ростов
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5
|Ахмат
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11
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12
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13
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14
|Факел
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15
|Рубин
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16
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Спартак – Оренбург
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Ростов – Факел
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Динамо – Краснодар
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Локомотив – Рубин
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Ахмат – Кр. Советов
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Сочи – Балтика
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|22.07
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Пари НН – Зенит
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|22.07
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Урал – ЦСКА
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