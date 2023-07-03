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Relevo: «Спартак» интересуется защитником «Тоттенхэма» Давинсоном Санчесом

Игнат Заздравин
Корреспондент
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«Спартак» претендует на защитника «Тоттенхэма» Давинсона Санчеса, сообщает Relevo.

По информации источника, лондонцы хотят получить за 27-летнего колумбийца 15 миллионов евро. Кроме того, на защитника претендуют «Вильярреал», «Фенербахче» и «Галатасарай».

Санчес выступает за «Тоттенхэм» с 2017 года. В сезоне-2022/23 он провел за «шпор» 24 матча, в которых не отметился результативными действиями.

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 Спартак 0 0 0 0 0-0 0
4
 Ростов 0 0 0 0 0-0 0
5
 Ахмат 0 0 0 0 0-0 0
6
 Краснодар 0 0 0 0 0-0 0
7
 Оренбург 0 0 0 0 0-0 0
8
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9
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10
 Сочи 0 0 0 0 0-0 0
11
 Урал 0 0 0 0 0-0 0
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 Кр. Советов 0 0 0 0 0-0 0
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