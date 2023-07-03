Relevo: «Спартак» интересуется защитником «Тоттенхэма» Давинсоном Санчесом

«Спартак» претендует на защитника «Тоттенхэма» Давинсона Санчеса, сообщает Relevo.

По информации источника, лондонцы хотят получить за 27-летнего колумбийца 15 миллионов евро. Кроме того, на защитника претендуют «Вильярреал», «Фенербахче» и «Галатасарай».

Санчес выступает за «Тоттенхэм» с 2017 года. В сезоне-2022/23 он провел за «шпор» 24 матча, в которых не отметился результативными действиями.