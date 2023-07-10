«Спартаку» предложили бывшего полузащитника «Интера» Наингголана

По информации «СЭ», бывший полузащитник «Интера» Раджа Наингголан был предложен «Спартаку».

35-летний бельгиец находится в статусе свободного агента. Его последним клубом был итальянский «СПАЛ», контракт с которым завершился в начале июля. Ранее Наингголан выступал за «Антверпен», «Интер», «Кальяри», «Рому» и «Пьяченцу».

В сезоне-2022/23 Наингголан провел 10 матчей в итальянской серии Б, забил 1 гол и отдал 2 голевые передачи.