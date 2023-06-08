«Спартак» проявляет интерес к нападающему «Труа» Мама Бальде

«Спартак» проявляет предметный интерес к нападающему «Труа» Мама Самба Бальде, сообщает Metaratings.ru.

По информации источника, селекционеры клуба рассматривают его в качестве одного из кандидатов на усиление атакующей линии. Отмечается, что «Спартак» пока не делали официального предложения французскому клубу о трансфере футболиста. Сам нападающий готов рассмотреть вариант с переходом в Россию.

Бальде выступает за «Труа» с лета 2021 года. На его счету 65 матчей за французский клуб, в которых он забил 15 голов и сделал семь результативных передач. Портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 27-летнего форварда в 8 миллионов евро.