Футбол
Премьер-лига (РПЛ)
Новости
Таблица Календарь Статистика Статьи Таблица переходов
Зимний Кубок РПЛ 2024
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 22:45

Тороп — о спасении Облякова: «Буду пересматривать и удивляться, как «Зенит» не забил»

Роман Кольцов
корреспондент отдела футбола
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Вратарь ЦСКА Владислав Тороп поделился мнением об игре команды в матче 28-го тура РПЛ с «Зенитом» (1:0).

— Как поменялась игра после того, как ЦСКА забил?

— В концовке мы чуть-чуть прижались. У нас была установка стараться как можно выше играть, чтобы не придавливаться к воротам. Наверное, хорошо справились.

— О чем вы подумали в эпизоде, когда Обляков спас ворота?

— Во время игры не думаешь об этом. Сейчас буду пересматривать и удивляться, как «Зенит» не забил. Так вышло!

— В первом тайме вам часто пихали Дивеев, Роша и Зделар. Насколько сильно это давит?

— Это командный процесс. Где-то, возможно, были недопонимая. Мы в раздевалке все сразу обсудили. У нас все хорошо.

— Чувствовалось сегодня, что «Зенит» предельно мотивирован в борьбе за золото?

— «Зенит» — очень сильный соперник. В каждом матче с ними тяжело играть. Они все время давят, прессингуют и атакуют. Психологически надо всегда стараться это выдерживать.

Андрей Мостовой в&nbsp;матче против ЦСКА. «Зенит» снова споткнулся: ЦСКА победил в Питере! У «Динамо» — прямая дорога к вершине

ЦСКА (42 очка) прервал серию из пяти матчей без побед во всех турнирах и поднялся на шестое место в РПЛ.

Владислав Тороп
Футбол
РПЛ
ФК Зенит
ФК ЦСКА (Москва)
0
Читайте также
ИИХФ запретила Федотову играть на Олимпиаде
Биография Майка Тайсона: жизнь и карьера легенды бокса
Появился список погибших при падении автобуса с моста в Петербурге
Мбаппе попрощался с «ПСЖ», на его место придет Хвича и даже Макрон не помешает трансферу. Что известно об уходе Килиана в «Реал»
Три мирных жителя погибли и восемь пострадали в результате удара ВСУ по Донецку
Горячий игнор: страны Глобального Юга не едут на саммит в Швейцарию
Популярное видео
«Алавес» — «Жирона»: видеообзор матча, 35-й тур чемпионата Испании
РПЛ: видео голов 28-го тура 10 мая
«Аль-Охдуд» — «Аль-Наср»: видеообзор матча
РПЛ: видео голов 27-го тура 6 мая
РПЛ: видео голов 27-го тура 5 мая
«Мальорка» — «Атлетико»: видеообзор матча, 34-й тур чемпионата Испании
«Жирона» — «Барселона»: видеообзор матча, 34-й тур чемпионата Испании
«Аль-Наср» — «Аль-Вахда»: видеообзор матча
РПЛ: видео голов 27-го тура 4 мая
«Реал» — «Кадис»: видеообзор матча, 34-й тур чемпионата Испании
«Реал Сосьедад» — «Лас-Пальмас»: видеообзор матча
ЦСКА — «Зенит»: Кубок России, видеообзор матча
«Ростов» — «Балтика»: Кубок России, видеообзор матча
«Аль-Наср» — «Аль-Халидж»: видеообзор матча
«Динамо» — «Спартак»: Кубок России, видеообзор матча
«Аль-Иттихад» — «Аль-Хиляль»: видеообзор матча
«Барселона» — «Валенсия»: видеообзор, чемпионат Испании
РПЛ: видео голов 26-го тура 29 апреля
РПЛ: видео голов 26-го тура 28 апреля
«Бетис» — «Севилья»: видеообзор, 33-й тур чемпионата Испании
«Атлетико» — «Атлетик»: видеообзор матча, 33-й тур чемпионата Испании
«Лас-Пальмас» — «Жирона»: видеообзор, чемпионат Испании
«Реал Сосьедад» — «Реал»: видеообзор матча, чемпионат Испании
РПЛ: видео голов 21-го тура 25 апреля
«Аталанта» — «Фиорентина»: Кубок Италии, видеообзор
РПЛ: видео голов 21-го тура 24 апреля
Материалы сюжета: РПЛ, 28-й тур: «Зенит» — ЦСКА, «Спартак» — «Краснодар» и другие матчи
Чалов: «В чемпионате у ЦСКА не лучшие результаты. Сейчас весь акцент делаем на Кубок»
«Балтика» — «Динамо»: москвичи могут обогнать «Зенит». Онлайн-трансляция матча
«Балтика» — «Динамо»: видео голов
Тороп — о победе над «Зенитом»: «Очень эмоциональный матч»
«Не было ни одной игры, когда «Зенит» выходил бы немотивированным». Пресс-конференция Семака и Федотова
Сантос: «Порой не самые однозначные судейские решения принимаются в играх с участием «Зенита»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Сантос: «Порой не самые однозначные судейские решения принимаются в играх с участием «Зенита»

Тороп — о победе над «Зенитом»: «Очень эмоциональный матч»
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 28 15 6 7 45-25 51
2
 Краснодар 28 14 8 6 41-27 50
3
 Динамо 27 14 8 5 46-35 50
4
 Спартак 28 13 7 8 38-31 46
5
 Локомотив 27 11 11 5 45-37 44
6
 ЦСКА 28 10 12 6 48-38 42
7
 Рубин 28 11 8 9 29-34 41
8
 Кр. Советов 28 11 7 10 44-39 40
9
 Ростов 28 11 7 10 40-43 40
10
 Ахмат 28 10 5 13 32-38 35
11
 Пари НН 27 8 5 14 25-38 29
12
 Оренбург 27 7 8 12 31-36 29
13
 Урал 27 7 7 13 27-41 28
14
 Факел 27 6 10 11 20-29 28
15
 Балтика 27 7 5 15 29-34 26
16
 Сочи 27 4 8 15 28-43 20
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
10.05 16:00
Кр. Советов – Ахмат
 0 : 2
11.05 14:00
Рубин – Ростов
 3 : 1
11.05 16:30
Спартак – Краснодар
 1 : 0
11.05 19:00
Зенит – ЦСКА
 0 : 1
11.05 21:30
Балтика – Динамо
 - : -
12.05 14:00
Оренбург – Локомотив
 - : -
12.05 16:30
Факел – Урал
 - : -
12.05 19:00
Сочи – Пари НН
 - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Зенит

 16
Джон Кордоба

Джон Кордоба

Краснодар

 14
Константин Тюкавин

Константин Тюкавин

Динамо

 14
П
Максим Глушенков

Максим Глушенков

Локомотив

 13
Константин Тюкавин

Константин Тюкавин

Динамо

 8
Кладуио Луис Родригес Клаудиньо

Кладуио Луис Родригес Клаудиньо

Зенит

 7
И К Ж
да Силва Виллиан Роша

да Силва Виллиан Роша

ЦСКА

 22 1 9
Кирилл Гоцук

Кирилл Гоцук

Пари Нижний Новгород

 23 1 4
Виктор Александров

Виктор Александров

Пари Нижний Новгород

 22 1 3
Вся статистика

Придумай мем

Новости
RSS RSS
Все новости