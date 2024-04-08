Как выглядит новый дворец Этери Тутберидзе. Эксклюзивный репортаж «СЭ»

В гостях у титулованного тренера побывала наш фотокорреспондент Дарья Исаева.

Центр фигурного катания Этери Тутберидзе был достроен в конце сентября 2023 года. Дворец площадью 20 700 квадратных метров находится около метро «Ясенево». Помимо двух ледовых арен спортсооружение вмещает в себя множество помещений для занятий хореографией и акробатикой, тренажерный зал, уникальную беговую дорожку и дает возможность всем желающим заниматься самыми разными видами спорта под одной крышей.

Эксклюзивную экскурсию по своему новому тренировочному дому провели для «СЭ» воспитанницы Этери Георгиевны — талантливые юные фигуристки Аделия Петросян и Софья Акатьева.

Аделия: «Я очень ждала заезда в новый дворец! Люблю все новое, большие просторы, как этот каток. Поэтому очень рада, что переехали!»

Софья: «Спасибо большое тренерам и правительству Москвы, что построили такой красивый, просторный и удобный дворец».

Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Аделия: «Не очень скучаю по «Хрустальному», потому что каталась там не с самого детства. Да и просто я не очень сентиментальна».

Софья: «А я каталась в «Хрустальном» с четырех лет, первый раз там вышла на лед, первый раз прыгнула, первый раз откатала программу, поэтому очень много ярких и теплых воспоминаний осталось о времени на том катке. Скучаю по тому месту, но нужно отпустить эти эмоции и идти вперед».

Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Аделия: «Я дольше всех привыкала к новому льду и даже стала прыгать хуже — он был для меня слишком мягким, я проваливалась. Но Этери Георгиевна устроила так, чтобы лед подморозили, адаптировали под нас, и сейчас все очень хорошо и комфортно».

Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Этери Тутберидзе во время тренировки в новом дворце с Александрой Бойковой и Дмитрием Козловским.

Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Софья: «Я люблю минимализм, поэтому серые стены сразу понравились. Но кататься сначала было непривычно, хотя сейчас уже комфортно».

Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Аделия: «Больше всего на арене нравится мой уголок в раздевалке — так комфортно, как будто тут мой маленький домик».

Софья: «Мои любимые места — лед и тренажерный зал».

Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Аделия: «Здесь везде большие окна, очень много света, и впечатляет масштаб самого дворца».

Фото Дарья Исаева, «СЭ»

В тренажерном зале тоже есть панорамные окна, поэтому своим групповым упражнением на эллипсоиде фигуристки могли удивить всех, кто в тот момент тренировался на льду.

Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Помимо современного интерьера кафе в новом дворце радует посетителей разнообразием блюд и демократичными ценами.

Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Софья: «Я, наверное, из тех видов спорта, которыми можно здесь заниматься помимо фигурного катания, хотела бы попробовать йогу и джампинг».

Аделия: «А мне интересны капоэйра и, может быть, парное катание».

Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Уже традиционно тренеры и фигуристки оставляют на арене подаренные цветы и игрушки, которые не могут унести с собой, создавая праздничное настроение у всех, кто входит во дворец.

Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Аделия: «Мне очень нравится наш акробатический зал, в котором мы занимаемся ОФП».

Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Тренерские кресла украшены символикой команды Тутберидзе, как и центр льда на основном катке во дворце.

Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Аделия: «Лично меня новые условия от тренировок не отвлекают — просто делаю свою работу, и пока все хорошо».

Софья: «Мне приятно попробовать кататься в новом месте, тем более здесь очень комфортно. А еще на арене тепло, что для фигуристов по-настоящему важно».

Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Софья: «Частичка души, конечно, осталась в «Хрустальном», но сейчас мои тренеры тут, и мы уже живем настоящим».

Аделия: «Да, были запоминающиеся моменты, которые останутся в «Хрустальном», но надеюсь, что здесь их произойдет не меньше».