Железняков ответил на вопрос, согласится ли он вернуться в тренерский штаб Тутберидзе

Хореограф Алексей Железняков рассказал, готов ли он вернуться в тренерский штаб Этери Тутберидзе.

«В жизни бывает всякое. Если меня пригласят, то почему бы и нет? Проблема в том, что мне трудно совмещать всю свою деятельность. Смогу ли я с этим справиться? Не хочется подводить людей — это будет некрасиво с моей стороны. Если бы я мог одновременно быть на сборах и тренировать команду Тутберидзе, было бы идеально!» — цитирует Железнякова Metaratings.ru.

Железняков покинул штаб Тутберидзе в ноябре 2023 года. Согласно информации СМИ, прекращение трудового сотрудничества произошло по инициативе Тутберидзе.

Железняков сотрудничал с Тутберидзе с 2008 года. Он занимался с такими фигуристками как Евгения Медведева, Алина Загитова, Анна Щербакова, Александра Трусова и Камила Валиева.