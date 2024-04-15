«Не станем сразу первой парой России, но стремиться будем». Ждать ли Косторную и Куницу среди лидеров сборной?

Как оценивать дебют звездной пары.

Сезон-2023/24 стал дебютным для молодоженов — Алены Косторной и Георгия Куницы. После каждого их старта появлялись десятки новостей с мельчайшими подробностями выступления, сами фигуристы ярко комментировали свои выступления, а в социальных сетях бурно обсуждались достижения и неудачи фигуристов. Трибуны заполнялись на турнирах в том числе благодаря чемпионке Европы. Как образовалась пара Косторная/Куница и что мы можем от них ожидать после дебюта?

Как все начиналось?

Еще будучи одиночницей, Алена признавалась, что не против попробовать свои силы в парном катании, ведь для этого у нее есть все: хорошая спортивная форма и подходящее телосложение. Вскоре в социальных сетях стали появляться видео с тренировок с бывшим одиночником Георгием Куницей, где они пробовали исполнять тройные подкрутки и сложные выбросы. На вопрос о целях и задачах на их будущую карьеру в интервью Аллы Шишкиной Косторная дала довольно расплывчатый ответ:

— Хорошее качество исполнения элементов, хорошие программы, которые будут нравиться людям. Чтобы было интересно смотреть и зрители думали: «Что они покажут на этот раз?»

— Конечно, мы не станем сразу первой парой России, но стремиться к этому будем, — поддержал жену Георгий.

Болельщики с нетерпением ждали дебюта пары. Фанбаза Алены Косторной, которая сформировалась еще в сезоне-2019/20, постепенно росла и активно поддерживала любимую фигуристку. В августе Алена и Георгий официально стали мужем и женой. Пышно отметив свадьбу, на которой в числе гостей были Анна Щербакова, Дарья Усачева и другие фигуристки, пара продолжила готовиться к осенним контрольным прокатам.

Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Вопросы к оценкам

Вроде бы складывалась идеалистическая картина: перспективные молодые спортсмены, еще и молодожены (что, кстати, очень ценится в парном катании с точки зрения проявления чувств и эмоций друг к другу) самосовершенствуются и готовятся к новым победам. Однако дебют на «Гран-при» в Омске получился не столь удачным и запомнился в большей степени скандалом после объявления оценок. Выступив с падениями и другими грубыми ошибками, фигуристы посчитали, что выставленные им баллы незаслуженно низкие.

— Я недовольна тем, как был оценен наш прокат короткой программы. Возмущена просто. Наш труд был спущен в унитаз. Настолько огромная разница между оценками одного и второго судьи — даже по правилам такого не могло быть, — говорила Алена в микст-зоне.

Георгий поддержал партнершу в соцсетях, отметив, что будет на стороне жены вне зависимости от обстоятельств.

Однако довольно быстро конфликт разрешился — Косторная признала ошибку в своей эмоциональности и теперь собиралась все доказать делом.

До и после

Так почему же восторг болельщиков не соответствует оценкам судей? Для начинающих парников Алена и Георгий владеют достаточно сложным техническим арсеналом: параллельный тройной флип достаточно стабилен, учитывая, что Куница еще и подстроил заход на прыжок под партнершу. Алена, которая еще со времен юниорских стартов отличалась прекрасным скольжением и необычными позициями на льду, отлично дополняет артистическую часть проката. Конечно, многие сравнивают ее выступления как одиночницы и парницы, отмечая, что фигуристка утратила былую легкость и прыгучесть. Но стоит принять во внимание возраст (пусть ей всего 20, но это не 16) и многочисленные травмы руки и колена, которые, несмотря на всю серьезность, не помешали Алене остаться в большом спорте.

У Георгия в одиночном катании дела обстояли не так хорошо, как у Алены. Бывший одиночник, тренировавшийся у Этери Тутберидзе, не смог продолжить карьеру в мужском катании ввиду травм и отсутствия четверных прыжков.

— Оставаться на средненьком уровне мне не хочется, так что буду искать варианты, чтобы быть в топе, — говорил сам Георгий в интервью «СЭ».

Однако в плане техники и катания он, если судить по сезону, немного отставал от своей звездной партнерши. У Алены сохраняется природное скольжение, и своей внутренней энергетикой она будто бы тянет мужа за собой, хотя в парном катании должно быть наоборот.

Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Чего ждать дальше?

На чемпионате России пара перешла к кардинальным мерам и сделала ставку на ностальгические чувства болельщиков и судей, выступив с новой короткой программой под уже знакомую музыку Departure. Эта композиция завоевала любовь зрителей еще в сезоне-2019/20, когда совсем юная Алена вышла на мировую арену с прекрасным «Ангелом», стабильно исполняя тройной аксель. Многие, в том числе и Татьяна Анатольевна Тарасова, которая в прямом эфире соревнований похвалила постановку, с удовольствием приняли возвращение любимого образа, но прокат все равно не задался, хотя на тренировках, по нашей информации, получался идеально.

В Челябинске же программу с похожей начальной позой и старым заходом на тройной флип катала уже другая, повзрослевшая Алена вместе с партнером. Ошибка на выбросе испортила впечатление от выступления, хотя внезапная смена образа и вызвала волну обсуждений и интереса. В любом случае приятно, что в этом тренерском штабе у ребят в голове идет творческий процесс, спортсмены не боятся менять и возвращать образы в своих программах. По крайней мере, чемпионами по резонансу они точно стали — а почему это не может быть одной из целей возвращения?

Очевидно, что техника исполнения элементов еще будет дорабатываться, а стабильность придет только со временем. Но именно в парном катании очень важен процесс «скатывания» партнеров, который может длиться от нескольких месяцев до нескольких сезонов. Сам Георгий в интервью «СЭ» отметил, что с предыдущей партнершей Евгенией Тумановой у них совсем не было «химии». Не знаем про пространство вне льда, хотя кажется, там все хорошо. Но ее пока не хватает на льду, чтобы конкурировать с лидерами российской сборной. Пока международные старты закрыты для нашей страны, у пары есть достаточно времени, чтобы поработать над своими недостатками — если хочется задержаться надолго.

На соревнованиях и шоу трибуны всегда встречают пару громко, и иногда кажется, что их популярность даже слишком велика для середнячков. Алена и Георгий наверняка понимают, что для борьбы за лидерство им еще предстоит долгий путь, но точно не стесняются ставить большие цели. Сейчас в социальных сетях пара делится контентом с летнего отпуска в Египте, где они также не забывают о тренировках и стараются держать себя в форме, чтобы продемонстрировать все свои умения в будущем сезоне. Косторная после очередной операции успела выйти на лед еще до отпуска, и ребята собираются входить в новый сезон.

Учитывая, что впереди них очень плотная группа из четырех-пяти пар — ворваться в сборную в следующем сезоне не кажется невыполнимой миссией. От топ-5 на чемпионате России, к примеру, чемпионку Европы с партнером отделяло всего 12 баллов — такое отыгрывается за межсезонье.