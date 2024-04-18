Ковалев рассказал о восстановлении от травмы

Фигурист Артем Ковалев рассказал, что восстановил тройной аксель и готовит новые программы. В октябре 2023 года он сломал ногу, упав с четверного тулупа.

«Восстановление идет хорошо, восстановил тройные [прыжки] и аксель три с половиной оборота, сейчас ставим новые программы. Какие мысли по поводу следующего сезона? Мыслей пока особо никаких нет, просто работаю в спокойном режиме, не форсируя события», — цитирует Ковалева ТАСС.

В сезоне-2022/23 20-летний фигурсит занял пятое место на чемпионате России. В прошедшем сезоне спортсмен не соревновался из-за травмы.