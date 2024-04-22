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Сегодня, 20:55

Евгения Медведева ответила Тарасовой на слова о карьере в спорте

Виктория Кравченко
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Евгения Медведева.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Российская фигуристка, чемпионка мира Евгения Медведева отреагировала на недавнее слова о себе со стороны тренера СССР Татьяны Тарасовой. Специалист сказала, что Медведева не вернется в соревновательный спорт и добавила, что спорт и жизни сосуществуют отдельно друг от друга.

«Ой, Татьяна Анатольевна, спасибо большое, что сообщили всем! Рада была бы, наверное, сама об этом сказать. Но да — жизнь классная, спорт есть, отдельно существует. А что подразумевается под спортом? Фигурное катание? Катаюсь, выступаю. Что касается соревнований, да, соревнований не планируется. Уже достаточно — покатались. Так что я из спорта никуда не уходила — в шоу катаюсь, в спектаклях катаюсь. Приходите, кстати! Увидите афишу — приходите посмотреть, как я катаюсь в фигурном катании», — цитирует Медведеву News.ru.

Фигуристка также сообщила, что намерена дальше кататься в шоу и развивать медийную сторону жизни.

24-летняя Медведева не выступает на соревнованиях с декабря 2019 года.

Источник: https://sport24.ru/figureskating/news-640755-spasibo-tatyana-anatolyevna-chto-soobshchili-yevgeniya-medvedeva-otvetila-tarasovoy-na-slova-o-karyere-v-sporte
Евгения Медведева
Татьяна Тарасова
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