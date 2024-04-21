Валиева рассказала, что будет ведущей нового шоу на Первом канале
Российская фигуристка Камила Валиева сообщила, что в скоро времени станет ведущей нового шоу на Первом канале.
«Скоро будет шоу на Первом канале, в ближайшее время. Я буду ведущей», — цитирует Валиеву РИА «Новости» со ссылкой на ее стрим на Douyin.
29 января Спортивный арбитражный суд (CAS) дисквалифицировал Валиеву на четыре года за нарушение антидопинговых правил. Срок дисквалификации отсчитывается с 25 декабря 2021 года. Все результаты спортсменки с этой даты аннулированы.
7 марта Валиеву исключили из состава сборной России по фигурному катанию. Также спортсменка перестала получать президентскую стипендию.
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