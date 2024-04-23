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Авербух — о Костомарове: «Каждый его выход на лед — это заслуженные стоячие овации»

Ана Горшкова
Корреспондент
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Хореограф и продюсер ледовых шоу Илья Авербух оценил прогресс Романа Костомарова, который в 2023 году перенес ампутацию кистей и стоп.

«Рома, безусловно, герой. Двух мнений быть не может. Каждый его выход на лед — это заслуженные стоячие овации. Рома не стоит на месте. Иначе он не был бы Ромой. Он раскатывается, чувствует в себе уверенность. Мы уже задумываемся, чтобы летом в рамках наших сочинских гастролей Костомаров и его жена Оксана Домнина показали самостоятельный номер с элементами, которые Роман постепенно разучивает», — приводит слова Авербуха Sport24.

В январе 2023 года Костомаров попал в реанимацию с пневмонией. На фоне сепсиса у него начались проблемы с кровообращением, а в феврале 2023 года стало известно, что фигуристу ампутировали обе стопы и кисти рук. 17 декабря на шоу в честь 50-летия Авербуха Костомаров впервые после операций выступил с номером на льду.

Источник: Sport24
Илья Авербух
Роман Костомаров
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