Мозер назвала переход Хабибуллиной и Княжука в ее группу личным вызовом

Заслуженный тренер России Нина Мозер прокомментировала переход Натальи Хабибуллиной и Ильи Княжука в ее группу.

23 апреля Хабибуллина и Княжук сообщили, что перешли в тренерский штаб Мозер.

«Наташа и Илья настроены на результат, это видно. И, как мне кажется, это самое главное — они готовы работать, готовы прибавлять. Ребята прошли очень серьезную школу Сергея Доброскокова, у них прекрасная база и хорошие перспективы для роста. Для меня это тоже определенный вызов. Ни для кого не секрет, что не так давно я не планировала серьезно возвращаться к тренерской деятельности. Но здесь сложилось все — и их желание работать, и настрой команды наших тренеров», — приводит слова Мозер ТАСС.

19-летняя Хабибуллина и 23-летний Княжук встали в пару в сезоне-2019/20.