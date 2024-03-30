От восьмого чуда света до памятника. Что говорят в России об американце Малинине?

Илья все-таки герой или предатель?

Илья Малинин за два года до Олимпийских игр, кажется, наконец прочно и единолично закрепился на вершине мирового фигурного катания. В условиях, когда болеть особо не за кого, российская аудитория логично делает выбор в пользу Ильи, сына российских фигуристов, переехавших в США.

После феноменальной победы на чемпионате мира мало кто вспомнит, что дискуссию о «нашести» Малинина инициировала еще в декабре фигуристка, двукратная чемпионка мира Ирина Слуцкая. Провались Илья — она бы (дискуссия) цвела и пахла. Вот что тогда сказала Ирина:

— Илья — сын Тани Малининой, с которой мы когда-то очень хорошо общались и дружили. Но в силу того, что он американец, я не считаю, что это сейчас достойно нашего обсуждения. Это неправильно. Я очень люблю свою страну и считаю, что всё равно наши лучше всех. Какими бы они ни были, все равно они лучше всех, — говорила Слуцкая «Чемпионату».

«СЭ» после чемпионата мира расспросил о Малинине самых разных российских экспертов и коллег, чтобы понять настоящее отношение к американцу, пусть и русскому.

Но для начала — еще одна нестареющая классика:

— Это [четверной аксель] очень хорошо, новый шаг в освоении четверных прыжков. Не жалко ли, что он выступает не за Россию? Жалко у пчелки в жопке. Надо было раньше думать, — отрезала заслуженный тренер России Татьяна Тарасова.

Илья Малинин. Фото Global Look Press

Анатолий Чайковский:

— Гениальность Малинина, которому подвластны невероятные элементы, очевидна. Мальчишка без потуг прыгает шесть четверных! Значит, для него это естественное состояние. А не заученно-механическое. Правда, в то, что Илья рано или поздно исполнит пятерной, я не верю. Ну, нереально! Не вытянет физически.

Кстати, Малинин не просто сын каких-то русских эмигрантов. Он из семьи фигуристов. Если отец, Роман Скорняков, больших успехов не добился, то мама, Татьяна Малинина, считалась сильной одиночницей. В 1999-м, выступая за Узбекистан, победила в финале «Гран-при», обыграла Бутырскую и Слуцкую! Когда Илья подрос, стала его тренировать, передав лучшие черты отечественной школы фигурного катания. Это прямо бросается в глаза.

Малинин катается как наш фигурист. Да американцы должны нам памятник поставить за такого мальчика!

Алексей Ягудин:

— Это другая планета, он сверхчеловек. Есть семь чудес света, это восьмое. Он не человек! Я хоть и атеист, но он какое-то божество. Я такого не помню. Понятно, что мы все равно идем по восходящей, но я не понимаю, как он это делает. Причем видно, что у него еще есть запас. Мы восхищались Нэйтаном Ченом и продолжаем восхищаться, но это следующая ступень развития на пути туда, где нет границ.

Владислав Дикиджи:

— Чемпионат мира смотрел, впечатления невероятные. Это высший уровень — чтобы человек прыгал в произвольной программе шесть четверных и заканчивал каскадом ультра-си... Этот парень — гений. Талант, работа, гениальность.

Думаю, пока что аксель Малинина лучше. Но я буду обязательно его догонять и, может быть, сделаю лучше!

Артем Федорченко:

— Он из разряда людей, про которых говорят — в поколении рождается один уникум. Гений техники, гениален в своем деле, и много лет его никто не переплюнет, мне кажется.

Евгений Семененко:

— Тройка призеров понравилась, фигурное катание выходит на новый уровень, в том числе в мужском одиночном. Посмотрим, как все дальше будет развиваться. Досягаем ли Малинин? Невозможного ничего нет.

Дед Малинина Валерий:

— Нет никаких секретов. Знания, которые получили Рома и Таня, они перенесли на воспитание Ильи. И там ничего такого сверхъестественного не было — все, как учили в СССР. Илья прошел через все это. Тренеры используют разные методики. Понятно, что правильная техника — она всегда одна. Во многом в ее основе лежит работа нашего Профессора Алексея Мишина. Позже, может, что-то привнесла Этери Тутберидзе, но немногое, — сказал пращур Ильи.

В общем, для абсолютного большинства он наш. Оказывается, за американцев мы иногда тоже умеем болеть.