Сарик Андреасян снимет художественный фильм о Костомарове

Режиссер Сарик Андреасян рассказал, что снимет художественный фильм о российском фигуристе Романе Костомарове.

В январе 2023 года спортсмен попал в реанимацию с пневмонией. На фоне сепсиса у него начались проблемы с кровообращением, а в феврале 2023 года стало известно, что фигуристу ампутировали обе стопы и кисти рук.

«Для меня и нашей команды большая честь, что именно нам Роман доверил снимать художественное кино о его жизни, творческом пути и преодолении. Уверен, что у нас получится великолепное «чемпионское» кино при непосредственном участии Романа и его близких», — написал Андреасян в своем Telegram-канале.

7 марта на выставке-форуме «Россия» на ВДНХ состоялся закрытый показ документального фильма «Роман Костомаров: рожденный дважды». В широкий прокат картина вышла 9 марта.

В паре с Татьяной Навкой Костомаров стал победителем Олимпийских игр 2006 года в Турине, двукратным чемпионом мира, трехкратным чемпионом Европы и России. После победы на Олимпиаде Навка и Костомаров завершили спортивную карьеру. Партнершами фигуриста в разное время также были Екатерина Давыдова и Анна Семенович.