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Сегодня, 12:34

Жулин сообщил, что произвольные программы его ведущих дуэтов готовы на 97 процентов

Руслан Минаев
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Тренер Александр Жулин сообщил, что произвольные программы еду ведущих танцевальных дуэтов практически готовы.

«Произвольные программы у Степановой и Букина, а также Худайбердиевой с Базиным готовы на 97 процентов. Что касается ритм-танца, то с ним еще не начинали, хотя музыку обе пары уже выбрали. Надо получше почитать правила, вникнуть — в связи с последним веяниями с Запада ритм-танец стало намного сложнее ставить, правила достаточно своеобразные. Нужно попасть и в тему, и в музыку, и не ошибиться», — цитирует Жулина ТАСС.

Дуэт Александра Степанова и Иван Букин в прошлом сезоне выиграли два этапа Гран-при России, Спартакиаду и чемпионат России. Елизавета Худайердиева и Егор Базин стали серебряными призерами чемпионата страны и Спартакиады.

Источник: ТАСС
Фигурное катание
Александр Жулин
Александра Степанова/ Иван Букин
Елизавета Худайбердиева/Егор Базин
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Худайбердиева/Базин: чемпионат России, произвольный танец
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