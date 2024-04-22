Жулин сообщил, что произвольные программы его ведущих дуэтов готовы на 97 процентов

Тренер Александр Жулин сообщил, что произвольные программы еду ведущих танцевальных дуэтов практически готовы.

«Произвольные программы у Степановой и Букина, а также Худайбердиевой с Базиным готовы на 97 процентов. Что касается ритм-танца, то с ним еще не начинали, хотя музыку обе пары уже выбрали. Надо получше почитать правила, вникнуть — в связи с последним веяниями с Запада ритм-танец стало намного сложнее ставить, правила достаточно своеобразные. Нужно попасть и в тему, и в музыку, и не ошибиться», — цитирует Жулина ТАСС.

Дуэт Александра Степанова и Иван Букин в прошлом сезоне выиграли два этапа Гран-при России, Спартакиаду и чемпионат России. Елизавета Худайердиева и Егор Базин стали серебряными призерами чемпионата страны и Спартакиады.