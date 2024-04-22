Железняков прокомментировал решении CAS по делу Валиевой

Хореограф Алексей Железняков рассказал о реакции на решение Спортивного арбитражного суда (CAS) по делу Камилы Валиевой.

«Такие ситуации я переживаю, как личную драму. Я к этому морально готовился и понимал, что ничем хорошим эта история не закончится. Когда озвучили окончательный вердикт, я выпал в осадок и был в шоке от того, какой он был жестокий.

Когда на Западе спортсменов ловят на допинге — их оправдывают, а тут микродоза... Это, конечно, была очень нехорошая ситуация», — цитирует Железнякова Metaratings.ru.

29 января Спортивный арбитражный суд (CAS) дисквалифицировал Валиеву на четыре года за нарушение антидопинговых правил. Срок дисквалификации отсчитывается с 25 декабря 2021 года. Все результаты спортсменки с этой даты аннулированы.

7 марта Валиеву исключили из состава сборной России по фигурному катанию. Также спортсменка перестала получать президентскую стипендию.