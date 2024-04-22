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Сегодня, 20:33

Железняков рассказал, как Усачева работает с юными фигуристами

Виктория Кравченко
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Хореограф Алексей Железняков рассказал о работе Дарьи Усачевой с молодыми фигуристами. Он заявил, что спортсменка работает с детьми.

«Усачева занимается с детьми, а не со взрослыми фигуристами-сборниками. Фигуристы юных разрядов слушаются и очень любят Дашу, потому что она умеет находить с ними общий язык. Все родители и дети отзываются о ее работе исключительно положительно», — цитирует Железнякова Metaratings.ru.

Ранее хореограф рассказал о сотрудничестве с Усачевой.

17-летняя Усачева является серебряным призером Гран-при США (2021) и бронзовым призером Кубка России (2021).

Источник: https://metaratings.ru/news/zheleznyakov-yunye-figuristy-ochen-lyubyat-usachyovu-ona-umeet-nakhodit-s-nimi-obshii-yazyk-356012/
Алексей Железняков
Дарья Усачева
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