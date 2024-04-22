Фигуристка Леонтьева рассказала, как ее перепутали со Степановой

Российская фигуристка Софья Леонтьева, выступающая в танцах на льду в паре с Даниилом Горелкиным, рассказала о том, как болельщики перепутали ее с Александрой Степановой.

«На открытых прокатах в «Мегаспорте» я выходила наверх к болельщикам за подарком: подружка хотела там передать мне цветы. И, соответственно, прокаты, я помню, еще шли. Мы ритм-танец катали в первой разминке, Саша с Ваней попозже выходили. Одна девочка прям бежит навстречу ко мне и такая: «Пожалуйста, можно с вами сфотографироваться?» Я такая: «Да, конечно». Мы сфотографировались, и она говорит: «Я так рада, что вы вернулись. Вы такая огромная молодец». Подумала: «О господи, какой кошмар». И я просто ушла, ничего ей не сказала в ответ, только улыбнулась. Ну бывает, путают, да. И не раз» , — цитирует Леонтьеву Sport24.

Степанова выступает в паре с Иваном Букиным в танцах на льду. Спортсмены являются трехкратными чемпионами России, а также двукратными серебряными призерами чемпионата Европы.