Фигурное катание
Новости
Гран-при России Чемпионат России Гран-при Чемпионат мира
Главная
Фигурное катание

Сегодня, 15:23

Фигуристка Леонтьева рассказала, как ее перепутали со Степановой

Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Российская фигуристка Софья Леонтьева, выступающая в танцах на льду в паре с Даниилом Горелкиным, рассказала о том, как болельщики перепутали ее с Александрой Степановой.

«На открытых прокатах в «Мегаспорте» я выходила наверх к болельщикам за подарком: подружка хотела там передать мне цветы. И, соответственно, прокаты, я помню, еще шли. Мы ритм-танец катали в первой разминке, Саша с Ваней попозже выходили. Одна девочка прям бежит навстречу ко мне и такая: «Пожалуйста, можно с вами сфотографироваться?» Я такая: «Да, конечно». Мы сфотографировались, и она говорит: «Я так рада, что вы вернулись. Вы такая огромная молодец». Подумала: «О господи, какой кошмар». И я просто ушла, ничего ей не сказала в ответ, только улыбнулась. Ну бывает, путают, да. И не раз», — цитирует Леонтьеву Sport24.

Степанова выступает в паре с Иваном Букиным в танцах на льду. Спортсмены являются трехкратными чемпионами России, а также двукратными серебряными призерами чемпионата Европы.

Источник: Sport24
Фигурное катание
Александра Степанова
Иван Букин
0
Читайте также
Российская волейболистка Михайлина умерла в возрасте 21 года
Ноль от Ови, юбилейная победа Боба и ужасный антирекорд российского вратаря
Буданов указал на погубившее перебежчика Кузьминова желание славы
Казачья бригада «Днепр» уничтожила два разведкатера ВСУ у Кинбурнской косы
Популярное видео
Трусова под живой вокал Zivert: «Выживут человеки»
Хайповый номер Загитовой под живой вокал: «Зима в сердце»
Медведева и Энберт: «Позови меня с собой»
Что не так с делом Валиевой в CAS? Разбор от спортивных юристов
Камила Валиева: номер под живой вокал
Матвей Ветлугин спародировал Аллу Пугачеву
Валиева: номер на шоу в честь 80-летия снятия блокады Ленинграда
Козловский и Галлямов: обращение к ISU, рифмы, судейство
Аделия Петросян: чемпионат России, произвольная программа
Софья Муравьева: чемпионат России, произвольная программа
Камила Валиева: чемпионат России, произвольная программа
Мишина/Галлямов: чемпионат России, произвольная программа
Бойкова/Козловский: чемпионат России, произвольная программа
Чикмарева/Янченков: чемпионат России, произвольная программа
Камила Валиева: чемпионат России, короткая программа
Аделия Петросян: чемпионат России, короткая программа
Софья Муравьева: чемпионат России, короткая программа
Евгений Семененко: чемпионат России, произвольная программа
Владислав Дикиджи: чемпионат России, произвольная программа
Петр Гуменник: чемпионат России, произвольная программа
Степанова/Букин: чемпионат России, произвольный танец
Худайбердиева/Базин: чемпионат России, произвольный танец
Хавронина/Нарижный: чемпионат России, произвольный танец
Мишина/Галлямов: чемпионат России, короткая программа
Бойкова/Козловский: чемпионат России, короткая программа
Косторная/Куница: чемпионат России, короткая программа
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Губерниев — о работе Валиевой на Первом канале: «Камиле надо брать пример с Загитовой»

Железняков: «Многие российские фигуристы, как Феникс, восстали из пепла»

Придумай мем

Новости
RSS RSS
Все новости