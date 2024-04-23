Фигурное катание
Новости
Гран-при России Чемпионат России Гран-при Чемпионат мира
Главная
Фигурное катание

Сегодня, 09:55

Фигуристы Хабибуллина и Княжук перешли в группу Мозер

Ана Горшкова
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Фигуристы Наталья Хабибуллина и Илья Княжук сообщили, что перешли в тренерский штаб Нины Мозер.

«Во-первых, мы хотим поблагодарить свой тренерский штаб за пять лет совместной работы. Этот сезон прошел для нас неплохо, оцениваем его на семь баллов из десяти, поскольку на основных соревнованиях нам не совсем удалось показать себя такими, какими мы можем быть. Когда-то мы ездили на сбор, который проводила Нина Михайловна Мозер, нам понравился подход ее команды к работе», — приводит слова Княжук ТАСС.

Хабибуллина объяснила решение сменить тренера.

«Мы хотим по-настоящему раскрыть себя и свой потенциал, поэтому приняли решение о переходе, мы хотим расти, — цитирует Хабибуллину ТАСС. — Главное, что у нас с Ильей есть полное взаимопонимание и мы заряжены на результат».

Ранее фигуристы тренировались под руководством Сергея Доброскокова. В прошедшем сезоне пара стала четвертой на чемпионате России, а на шестом этапе «Гран-при России» в Москве они заняли второе место.

Хабибуллина и Княжук также являются победителями и призерами этапов международного «Гран-при» и победителями первенства России среди юниоров. Они выступают в паре с 2019 года.

Источник: ТАСС
Фигурное катание
Наталья Хабибуллина/Илья Княжук
0
Читайте также
Предлагаемые зарплаты выросли на 13% с начала года
Разин не на расслабоне, Никитин не считает ситуацию критической, а Ярославль «уже не сможет отыграться». Что произошло после матча «Локомотив» - «Металлург»
Ветеринары в Москве спасли съевшего 20 шоколадок корги
В раду внесли законопроект о переименовании 300 топонимов из-за связи с Россией
Популярное видео
Трусова под живой вокал Zivert: «Выживут человеки»
Хайповый номер Загитовой под живой вокал: «Зима в сердце»
Медведева и Энберт: «Позови меня с собой»
Что не так с делом Валиевой в CAS? Разбор от спортивных юристов
Камила Валиева: номер под живой вокал
Матвей Ветлугин спародировал Аллу Пугачеву
Валиева: номер на шоу в честь 80-летия снятия блокады Ленинграда
Козловский и Галлямов: обращение к ISU, рифмы, судейство
Аделия Петросян: чемпионат России, произвольная программа
Софья Муравьева: чемпионат России, произвольная программа
Камила Валиева: чемпионат России, произвольная программа
Мишина/Галлямов: чемпионат России, произвольная программа
Бойкова/Козловский: чемпионат России, произвольная программа
Чикмарева/Янченков: чемпионат России, произвольная программа
Камила Валиева: чемпионат России, короткая программа
Аделия Петросян: чемпионат России, короткая программа
Софья Муравьева: чемпионат России, короткая программа
Евгений Семененко: чемпионат России, произвольная программа
Владислав Дикиджи: чемпионат России, произвольная программа
Петр Гуменник: чемпионат России, произвольная программа
Степанова/Букин: чемпионат России, произвольный танец
Худайбердиева/Базин: чемпионат России, произвольный танец
Хавронина/Нарижный: чемпионат России, произвольный танец
Мишина/Галлямов: чемпионат России, короткая программа
Бойкова/Козловский: чемпионат России, короткая программа
Косторная/Куница: чемпионат России, короткая программа
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Железняков оценил возможное возобновление карьеры Туктамышевой

Придумай мем

Новости
RSS RSS
Все новости