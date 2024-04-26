Фигурное катание
Новости
Гран-при России Чемпионат России Гран-при Чемпионат мира
Главная
Фигурное катание

Сегодня, 13:16

Багин работает тренером одиночников в академии Плющенко

Алина Савинова
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Выступающий в танцах на льду Андрей Багин рассказал, что тренирует фигуристов-одиночников в академии «Ангелы Плющенко».

«Пока с Евгением Плющенко работаю. Тренирую в его группе, работаю с одиночниками. Ставлю программы? Думаю, летом будем, сейчас пока еще заканчивается сезон», — приводит ТАСС слова Багина.

Багин с мая 2022 года выступал в паре с Софьей Тютюниной, однако летом 2023 года танцевальный дуэт распался.

На чемпионате России-2023 Багин и Тютюнина заняли четвертое место в танцах на льду.

Источник: ТАСС
Фигурное катание
0
Читайте также
В Роскачестве дали советы по оформлению спортивной страховки ребенку
Сорокина убрали c площадки и довели до депрессии, у Боба новый суперсейв, а Кучеров в шаге от катастрофы. Что произошло в Кубке Стэнли 26 апреля
В бундестаге заявили о превращении Украины в колонию США руками Зеленского
В Кремле допустили расширение буферной зоны для безопасности России
Популярное видео
Трусова под живой вокал Zivert: «Выживут человеки»
Хайповый номер Загитовой под живой вокал: «Зима в сердце»
Медведева и Энберт: «Позови меня с собой»
Что не так с делом Валиевой в CAS? Разбор от спортивных юристов
Камила Валиева: номер под живой вокал
Матвей Ветлугин спародировал Аллу Пугачеву
Валиева: номер на шоу в честь 80-летия снятия блокады Ленинграда
Козловский и Галлямов: обращение к ISU, рифмы, судейство
Аделия Петросян: чемпионат России, произвольная программа
Софья Муравьева: чемпионат России, произвольная программа
Камила Валиева: чемпионат России, произвольная программа
Мишина/Галлямов: чемпионат России, произвольная программа
Бойкова/Козловский: чемпионат России, произвольная программа
Чикмарева/Янченков: чемпионат России, произвольная программа
Камила Валиева: чемпионат России, короткая программа
Аделия Петросян: чемпионат России, короткая программа
Софья Муравьева: чемпионат России, короткая программа
Евгений Семененко: чемпионат России, произвольная программа
Владислав Дикиджи: чемпионат России, произвольная программа
Петр Гуменник: чемпионат России, произвольная программа
Степанова/Букин: чемпионат России, произвольный танец
Худайбердиева/Базин: чемпионат России, произвольный танец
Хавронина/Нарижный: чемпионат России, произвольный танец
Мишина/Галлямов: чемпионат России, короткая программа
Бойкова/Козловский: чемпионат России, короткая программа
Косторная/Куница: чемпионат России, короткая программа
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Тарасова: «Желаю Валиевой долгих лет, удачи и дальнейшего развития»

Придумай мем

Новости
RSS RSS
Все новости