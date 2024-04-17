Медведева: «Без хвастовства — наверное, я лучшая фигуристка среди нашедших себя после спорта»

Двукратная чемпионка мира, серебряная призерка Олимпиады Евгения Медведева в разговоре с «СЭ» согласилась, что она лучше всех среди фигуристок справилась с позиционированием себя после ухода из большого спорта.

— Ты, пожалуй, лучшая фигуристка с точки зрения нахождения себя после карьеры.

— Пока что. Если по фактам посмотреть, без хвастовства — наверное. Мне очень повезло с агентом. Я же не сама это все делаю, не знаю, как это все менеджерить. Совет всем, кто заканчивает — найти хорошего менеджера. Мне повезло, что мы с Леваном [Матуа] около 10 лет, он, по сути, на мне учился, как работать. Мы идем нога в ногу, вдвоем выросли, у нас сложился тандем. Как спортсмен и тренер — вместе, начиная с Кубков России до Олимпийских игр. Я до такого доросла, что мне важно, как я буду выглядеть сегодня. У меня есть стилист, визажист, помощница Юля, без которой я умерла бы от количества информации, это все тоже часть команды. Важно собрать такую команду.

Многие спортсмены очень сильно боятся, и после завершения карьеры тоже. Когда ты в спорте, есть такое — ты что, как можно пропустить тренировку, тренер же будет тебя задвигать, говорить: «Зачем тебе менеджер, он же будет тебя таскать туда-сюда!» Когда ты заканчиваешь, это мышление остается — придется на вопросы отвечать, не дай бог лишнее скажешь... Небольшой страх, который надо преодолеть, и тогда медийка пойдет. Но мне еще повезло в правильный момент оказаться в правильном месте, в правильном проекте покататься, правильное видео в правильную сеть выложить, Tik-Tok это или что-то другое.

— Ты сейчас про «Ледниковый период» и Милохина?

— И про это тоже, но не только. У меня много чего совпало, получилось выделиться. Все благодаря моему менеджеру и, конечно, моей харизме. (Смеется.)

24-летняя Медведева является двукратным серебряным призером Олимпийских игр 2018 года, а также двукратной чемпионкой мира, Европы и России. Фигуристка не выступала на соревнованиях с декабря 2019 года, а в 2023-м объявила о завершении спортивной карьеры.

Полностью интервью Евгении Медведевой читайте на сайте «СЭ».