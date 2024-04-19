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Сегодня, 14:30

Коляда будет работать тренером в китайской академии Pangqing Tongjian

Виктория Кравченко
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Михаил Коляда.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Российский фигурист Михаил Коляда будет работать в академии Pangqing Tongjian в Пекине. Он заявил, что рад сотрудничать с международным клубом фигурного катания, и добавил, что будет преподавать в академии с женой.

«Надеемся, что наша технология сможет помочь большому количеству детей добиться прогресса и принести хорошие результаты в международный клуб фигурного катания Pangqing Tongjian» — сказал Коляда.

29-летний Коляда объявил о приостановке спортивной карьеры в прошлом году. Он является бронзовым призером чемпионата мира-2018 в одиночном катании и серебряным призером Олимпиады-2018 в команде.

Фигурное катание
Михаил Коляда
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