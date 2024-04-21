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Сегодня, 16:27

Тарасова уверена, что Загитова и Медведева не вернутся в большой спорт

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Татьяна Тарасова.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова считает, что российские фигуристки Алина Загитова и Евгения Медведева не вернутся в большой спорт.

«Ни Загитова, ни Медведева не вернутся в большой спорт. Они уже все сделали, что могли, все прошли. Есть жизнь, а есть спорт», — сказала Тарасова в интервью на YouTube-канале Надежды Стрелец.

21-летняя Загитова является олимпийской чемпионкой 2018 года в одиночном катании, чемпионкой мира (2019), Европы (2018) и России (2018). Она не выступает в соревнованиях с 2020 года, участвует в шоу и работает ведущей.

24-летняя Медведева является двукратным серебряным призером Олимпийских игр 2018 года, а также двукратной чемпионкой мира, Европы и России. Фигуристка не выступала на соревнованиях с декабря 2019 года, а в 2023-м объявила о завершении спортивной карьеры.

Источник: https://www.youtube.com/watch?v=vs0r6sZRI-M
Фигурное катание
Алина Загитова
Евгения Медведева
Татьяна Тарасова
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