Американец заразился допингом от грязной одежды. Новое слово в борьбе за чистый спорт

Бегун Олдрич Бэйли был оправдан после положительного теста на остарин, поскольку во время тренировки использовал чужой бандаж.

История борьбы с допингом пополнилась новой удивительной историей. Американский спринтер Олдрич Бэйли был оправдан после того, как заявил о заражении допингом через нестираную экипировку для бега, которую дал ему поносить другой легкоатлет — Жарон Флурнуа. 30-летний спортсмен из Техаса в 2023 году сдал положительную внесоревновательную пробу на анаболический агент остарин. А потом объяснил, что причиной стали бандажи из неопрена, которые он надевал на ноги во время тренировок. Изучив вопрос с научной точки зрения, американское антидопинговое агентство USADA сочло Олдрича невиновным, а вот Флурнуа за свою доброту получил три года дисквалификации.

Обвинения в адрес невинных спортсменов

Душераздирающие истории о заразном допинге звучали и раньше. Так, бразильскому пловцу Габриэлю Да Силва Сантосу в 2020-м удалось доказать, что он заразился запрещенным клостеболом, когда после душа вытерся полотенцем. Его ранее использовал другой член его семьи, применявший для лечения травмы крем трофодермин. Примерно в то же время бойца ММА Роба Фонта признали жертвой заражения через косметику. Было доказано, что допинг меклофеноксат может вырабатываться организмом из консерванта хлорпенсина, который не входит в запрещенный список ВАДА и содержится в солнцезащитном креме.

Но грязная одежда другого человека в качестве источника допинга — это новое слово в деле борьбы за чистый спорт. Бэйли доказал, что его коварный приятель применял остарин, но не предупредил об этом Олдрича, одалживая ему свою экипировку. Ко всему прочему, Олдрич для лечения травмы накладывал под бандаж крем, который якобы способствовал всасыванию допинга в организм. В результате расследования USADA установлено, что «химия» теоретически может содержаться в поту допингера, а ношение загрязненного остарином неопреновой одежды способно привести к попаданию препарата в организм другого человека и стать причиной положительного допинг-теста.

«Благодаря тщательному расследованию и кропотливым научным изысканиям мы установили, что атлеты могут помимо своей воли подвергаться воздействию запрещенных веществ, — заявил генеральный директор USADA Трэвис Тайгарт. — В результате анализы оказываются положительными. Система борьбы с допингом должна учитывать резкое повышение чувствительности лабораторных анализов, которые приводят к обвинениям в адрес невинных спортсменов. Увеличение возможностей приборов — позитивный момент для чистого спорта, но правила необходимо корректировать, чтобы сделать их более честными и справедливыми».

Здесь уместно напомнить, что совсем недавно минимальное содержание триметазидина в пробах российской фигуристки Камилы Валиевой и версия с контаминацией (непроизвольным заражением) обернулись четырехлетней дисквалификацией нашей юной спортсменки. При этом было заявлено, что атлет, согласно антидопинговым правилам, в любом случае несет ответственность за то, что попадает в его организм. Видимо, вина за ношение чужой грязной одежды в случае с Олдричем Бэйли существенно меньше, чем в ситуации с Камилой и препаратом, который не дает преимущества в фигурном катании.

Моурен Маги. Фото Global Look Press

Невинные жертвы

Вообще, если вчитываться в истории попадания допинга в организм спортсменов, можно прийти к выводу, что опасность подстерегает буквально на каждом шагу. Например, известный немецкий бегун Дитер Бауманн в 2000 году на полном серьезе доказывал, что злоумышленники тайно ввели стероид нандролон его в тюбик с зубной пастой. В документальном фильме, посвященном этому скандалу, утверждалось, что подобный саботаж — это «старый метод Штази». Немецкая ассоциация легкой атлетики оправдала «жертву», но на международном уровне Бауманн все-таки получил двухлетний бан.

Попавшийся на кокаине итальянский велогонщик Джильберто Симони в 2002 году сначала заявил, что стимулятор содержался в обезболивающей инъекции, которую ему сделали на приеме у стоматолога. Дантист подтвердил, что давал спортсмену «местный анестетик, содержащий двухпроцентный карбокаин с адреналином». Однако специалисты возразили, что этот препарат никак не может привести к положительному тесту на кокаин. Тогда адвокаты спортсмена уточнили, что листья коки входили в состав леденцов от кашля, привезенных из Перу тетей Джильберто. После того, как южноамериканское лакомство попробовали полицейские эксперты, Симони был оправдан.

Бразильская прыгунья в длину Моурен Маги в 2003 году утверждала, что стероид клостебол содержался в креме для депиляции, который спортсменка применяла перед соревнованиями. Однако это расследование обернулось для атлетки двухлетней дисквалификацией. А вот болгарская теннисистка Сесиль Каратанчева в 2005 году предположила, что нандролон самостоятельно выработался ее организмом в результате аборта в 16-летнем возрасте. Когда спортсменка отбыла двухлетнюю дисквалификацию, журналисты спросили, продолжает ли она настаивать на версии с подростковой беременностью. «У меня была тяжелая юность, и я попробовала все», — ответила Каратанчева.

Британский толкатель ядра Пол Эдвардс, сдав в 1994 году положительный допинг-тест на стероиды и псевдоэфедрин, уверял, что причиной является досадный инцидент в ванной комнате: атлет якобы по ошибке глотнул из бутылки с шампунем. Получив четырехлетнюю дисквалификацию, Эдвардс в 1997-м умудрился засыпаться на внесоревновательной проверке даже во время отстранения и был изгнан из спорта пожизненно. При этом не сдался и еще почти 15 лет доказывал в разных инстанциях, что стал жертвой неправильного хранения пробы в лаборатории.

Джеймс Кронин. Фото Global Look Press

Саботаж через кожу

В 2020-м ирландский игрок в регби Джеймс Кронин был дисквалифицирован всего на месяц, несмотря на тяжелейший набор обнаруженных в его тесте запрещенных препаратов. Спортсмен объяснил, что стероид преднизолон и кортикостероид преднизон попали в его организм в результате... ошибки аптекаря. Регбист заболел, и врач прописал ему антибиотики, однако аптека якобы выдала Джеймсу лекарства, предназначенные для другого клиента с таким же именем. После этого Кронин на автомате выпил девять таблеток с надписью «Преднесол». Несколько раз сообщалось, что это дело может быть пересмотрено, однако Джеймс спокойно продолжил свою карьеру.

Подобные истории обычно публикуются в подборках нелепых оправданий. Однако научный эксперимент, проведенный институтом судебной медицины при университетской больнице Кельна, заставляет относиться к странным версиям более серьезно. Немецкое исследование заключалось в том, что добровольцам наносили небольшие дозы стероидов на кожу рук и шеи, в том числе в результате кратковременных прикосновений. Как итог: допинг-тесты этих людей давали положительный результат на запрещенку на протяжении двух недель.

Возможно, кельнский эксперимент доказывает возможность случайной передачи анаболиков не только от другого человека, но и в ходе диверсии со стороны конкурентов. Якобы спортсмена можно специально подвести под дисквалификацию через рукопожатие и дружеские объятия. Современное оборудование показывает ничтожную концентрацию допинга, так что необязательно подсыпать запрещенку в еду и питье. Успешной может оказаться даже попытка саботажа через кожу.

Гил Робертс. Фото Global Look Press

Сексуальный контакт

Самая скандальная тема последних лет — заражение в результате «обмена жидкостями» с сексуальным партнером. Так, американский бегун Гил Робертс в 2017-м объявил себя жертвой страсти, объясняя попадание в свой организм диуретика пробенецида. По словам спортсмена, его девушка путешествовала по Индии и там сильно простудилась. Нормальных врачей поблизости не было, и местный колдун дал путешественнице народное зелье от простуды (как выяснилось потом, это было производное от препарата Moxylong — в России он известен как моксонидин и используется для понижения артериального давления). Больной полегчало, и она продолжила пить колдовское средство и после возвращения в США. И вот однажды девушка приняла препарат и начала страстно целоваться с Гилом. Крошки лекарства якобы попали с ее губ в организм спортсмена, что и привело к положительному тесту на допинг.

Не обошла тема эротики и женщин. В 2019 году звездная каноистка Лоуренс Винсент-Лапуант сдала положительную пробу на лигандрол и объяснила это последствиями сексуального контакта. Парень спортсменки (к моменту расследования пара уже распалась) подтвердил, что принимал жиросжигатель рекардин SR-9011. Бывший бойфренд не являлся спортсменом, но занимался американским футболом на любительском уровне. Ради спасения спортсменки он согласился сдать анализы своих волос с головы и груди, и в этих биообразцах нашли допинг. Кроме того, лаборатория в Страсбурге доказала, что допинг может передаваться через слюну, пот и сперму. Мужчина не скрывал от своей партнерши употребление БАДа, однако Лоуренс не придала этому значения. Тем не менее Винсент-Лапуант была оправдана как «пострадавшая по вине третьих лиц», и этот прецедент открыл в допинговых делах женщин новые возможности.

Например, сексуальную версию заражения допингом перед Олимпиадой-2024 в Париже приняла и французская фехтовальщица Изаора Тибюс. Рапиристка заявила, что точно знает вероятную причину проникновения в ее организм остарина (того самого препарата, на котором попался и любитель чужой грязной одежды Олдрич Бэйли). По слова адвоката фехтовальщицы, бойфренд спортсменки «принял продукт, содержащий остарин, и мог заразить Изаору», а «передача допинга произошла через телесные жидкости». В общем, сексуальный, воздушно-капельный и даже тактильный контакт грозит спортсменам множеством неприятностей. И уберечь от них может разве что скафандр, тщательно обработанный после использования другими людьми.