Загитова раскрыла подробности фото из свадебного салона
Российская фигуристка Алина Загитова рассказала о посещении свадебного салона.
Ранее Загитова опубликовала фотографии из свадебного салона. По ее словам, визит был связан с ее новой программой, которую она 12 апреля показала в Москве.
«Закончилось шоу в Москве. Спасибо всем большое за вашу поддержку, она сегодня была нереально крутой.
Сегодня был очень волнительный день для меня, потому что я показывала свою новую программу, посвященную моей бабушке. Поэтому такой очень трогательный день получился.
Конечно же, для самых бдительных, я думаю, что вы поняли, почему я вчера ездила в свадебный салон. На минуточку, платье было надето не на мне, а на моей подруге», – сказала Загитова в видео, которое опубликовала у себя в Telegram-канале.
Фигуристка является олимпийской чемпионкой 2018 года в одиночном катании, чемпионкой мира (2019), Европы (2018) и России (2018).