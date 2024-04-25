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Сегодня, 17:19

Костомаров споет на гала-шоу ко Дню Победы

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Роман Костомаров.
Фото Федор Успенский, «СЭ»

Олимпийский чемпион в танцах на льду Роман Костомаров станет участником гала-шоу ко Дню Победы в Санкт-Петербурге, сообщает ТАСС.

47-летний фигурист исполнит совместный номер с Алексеем Ягудиным. Костомаров исполнит песню Игоря Корнелюка «Город, которого нет», а Ягудин выступит под нее на льду.

Номер будет представлен 5 мая на гала-шоу «Любимые песни о главном» в Ледовом дворце.

В январе 2023 года Костомаров попал в реанимацию с пневмонией. На фоне сепсиса у него начались проблемы с кровообращением, а в феврале 2023 года стало известно, что фигуристу ампутировали обе стопы и кисти рук. 17 декабря на шоу в честь 50-летия Ильи Авербуха он впервые после операций выступил с номером на льду.

Источник: ТАСС
Фигурное катание
Алексей Ягудин
Роман Костомаров
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