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Сегодня, 17:57

Железняков предположил, как могли бы выглядеть российские фигуристы на международных турнирах

Виктория Кравченко
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Хореограф Алексей Железняков рассказал, как могли бы выглядеть российские фигуристы на международных турнирах.

«В мужском одиночном мы немного уступаем ребятам, которые сейчас выступают на международной арене. Тот же Малинин сейчас делает четверной аксель и шесть квадов за программу. Наши мужики в этом отношении немножко отстают.

В остальных видах мы всех превосходим, особенно в женском одиночном. Если бы сейчас наши девочки вышли на чемпионат мира или чемпионат Европы, то уделали бы всех в одну калитку. Это однозначно. Во всех видах, кроме мужского одиночного, мы впереди планеты всей", — цитирует Железнякова Metaratings.ru.

Международный союз конькобежцев (ISU) запретил российским спортсменам принимать участие в соревнованиях под эгидой организации после начала специальной военной операции на Украине. В июне 2023 года конгресс ISU продлил отстранение россиян до особого решения совета или конгресса организации.

Источник: https://metaratings.ru/news/zheleznyakov-esli-by-nashi-devochki-vyshli-na-chm-ili-che-to-udelali-by-vsekh-355980/
Алексей Железняков
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