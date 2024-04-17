Вернувшаяся из Италии в Россию фигуристка Талалайкина завершила спортивную карьеру

Российская фигуристка Мария Талалайкина приняла решение о завершении карьеры.

В декабре 2021 года россиянка получила разрешение на смену спортивного гражданства и планировала выступать за сборную Италии. Однако в октябре 2022-го Талалайкина вернулась в Россию, в Санкт-Петербург, где стала тренироваться в группе Евгения Рукавицына.

«Выступление на чемпионате России стало последним в моей карьере, я уже перед произвольной программой понимала, что это будет мой последний прокат, на глаза слезы наворачивались. Понимала, что это в последний раз, поэтому просто наслаждалась катанием. И все, больше на тренировки я не выходила», — приводит ТАСС слова Талалайкиной.

Фигуристка отметила, что на ее решение поставить точку в спорте повлияло много факторов.

21-летняя Талалайкина является бронзовым призером Кубка России 2020 года. На последнем чемпионате России она заняла 17-е место.