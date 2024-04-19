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Сегодня, 14:39

Авербух с сожалением воспринял новость об отъезде Коляды в Китай: «Мог бы еще прекрасно кататься»

Дмитрий Барулев
Корреспондент
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Хореограф Илья Авербух в разговоре с «СЭ» поделился мнением об отъезде фигуриста Михаила Коляды в Китай для работы тренером в пекинской академии Pangqing Tongjian.

«Мне будет интересно понаблюдать за этим опытом Михаила. Думаю, это точно будет интересно. Мне, как человеку, который последние годы очень плотно работал с Мишей, жаль, что он сейчас принял решение уехать в Китай тренировать, ведь мог бы еще прекрасно кататься. Он божественно катается! И волшебно принимается зрителями. Но, конечно, это более фундаментально. Давайте пожелаем ему удачи! В любом случае он наберется опыта. Он все знает о тренерской профессии. Уверен, что и дома все двери ему открыты», — сказал Авербух «СЭ».

Коляда является серебряным призером Олимпийских игр 2018 года в командных соревнованиях, бронзовым призером чемпионата мира, двукратным бронзовым призером чемпионата Европы, а также трехкратным чемпионом России. 10 июля 28-летний фигурист объявил о приостановке спортивной карьеры.

Илья Авербух
Михаил Коляда
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Коляда будет работать тренером в китайской академии Pangqing Tongjian

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