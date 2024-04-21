Яркое интервью мэтра блогеру Надежде Стрелец.

Заслуженный тренер России Татьяна Тарасова стала гостьей шоу журналистки Надежды Стрелец на YouTube. «СЭ» собрал главное из того, что сказала самый яркий спикер в мире фигурного катания.

Об Ирине Винер

— Многие родители боятся отдавать ей своих детей, потому что у нее все категорично? Пусть не отдают, их никто не просит, пусть сидят со своими детьми. Она делает из них чемпионов, а эти чемпионами не станут, но родителям так лучше. Ничего ужасного она не делает, она настоящий большой тренер. Я как раз вчера только думала про нее, почему вы с ней интервью не делаете? Мы очень мало знаем о ней, я хотела бы знать больше.

О втором месте в спорте

— Второе место — это участие. Победа от участия очень отличается. Это не стыдно, у меня много было вторых мест.

Татьяна Тарасова (справа) и Ирина Роднина в 1979 году. Фото Дмитрий Донской, РИА Новости

Об отношениях с Ириной Родниной

— Ей не нужна благодарность, она считает, что ей все должны. Большая спортсменка, этого у нее никто не отнимает. Про Роднину я не хочу говорить. Мне непонятно, с чего она вдруг (плохо высказывается о Тарасовой. — Прим. «СЭ»). Ничего не могло случиться. Я вообще не думала, что когда-то наступит такой день, что мы даже не будем здороваться. У меня нет догадок о причинах этого... Наверное, ей кто-то что-то сказал.

О Тутберидзе

— Тутберидзе — главный тренер страны? Конечно, безоговорочно. Я не буду ее критиковать, я считаю, что каждый делает то, что может делать. Она из этих девочек делает звезд, а потом они меняются, но должны тоже приложить какие-то старания, чтобы оставаться и быть интересными, чтобы она с ними работала. Она не может их держать, если они не хотят держаться. Но никто из них не сказал, что очень хотел, а с ним перестали работать.

О противостоянии Медведевой и Загитовой

— Мои симпатии на стороне Медведевой? Может быть, какая-то привычка, что Женя всегда первая. За тот путь, что она прошла, она могла выиграть. Но выиграла Загитова. Она прекрасная. Лучше ее не было и сейчас нет. Она очень хорошо себя ведет. У нее родители очень грамотные, папа тоже тренер. Но я думаю, что никто из них не будет возвращаться в большой спорт. Ты уже все сделал. Есть жизнь, а есть спорт.

О любимом ученике

— Я люблю Ягудина, да. Я его не разбираю, я его люблю, как матери любят своих детей. Они разве разбирают, что хорошее, что плохое? Просто любят. Мы часто видимся, мы в одном деле. Я его, и он мой. Как я помогла справиться ему с алкогольной зависимостью? Он сам справился. Было дело, все было. Он должен быть занят интересной работой, тогда у него не возникает желания [пить]. Он большой молодец, у него получается жизнь. За что бы он ни брался, его там видно.

Евгений Плющенко, Алексей Ягудин и Тимоти Гейбл на Олимпиаде в Солт-Лейк-Сити в 2002 году. Фото Александр Федоров, «СЭ»

О противостоянии Ягудина и Плющенко

— Даже если бы Плющенко не упал, мы бы его обыграли, потому что он был слабее. Великий ли спортсмен Плющенко? Конечно. Поверьте мне, я была у него на тренировках, он очень хорошо работает, у него будут чемпионы. Плющенко против Тутберидзе? У нас все конфликты решаются на соревнованиях. Чьи дети выиграли, тот и молодец. Получается, Этери молодец. Этери вообще сейчас ни с кем не конкурирует, поэтому смешно вообще говорить об этом.

О Валиевой

— Даже не хочу говорить об этом, я уже столько нахлебалась. У нее нашли допинг, если бы не нашли, не печатали бы это. Это чья-то большая ошибка? Получается, так. Сможет ли Камила вернуться в большой спорт? Не знаю. Зависит от нее.

О главной фигуристке сейчас

— Главная — Лиза Туктамышева, потому что очень долго и давно [катается]. Честь и хвала, что она сохраняет свои способности, возможность делать сложные вещи и улучшаться с каждым годом, потому что хореографически она очень улучшилась.

О засуживании России

— Ну как нас засуживали? Мы везде на чемпионатах Европы и мира, Олимпийских играх первые. Кто нас засудит? Я не знаю, почему принято так считать. Нам не добавят, но и не засудят. Надо кататься так, чтобы невозможно было засудить.

Роман Костомаров. Фото Дарья Исаева, «СЭ»

О Романе Костомарове

— Понятно, что жизнь будет не сахар, но неправильно искать виноватых. Среди врачей уже тем более. Я звонила каждый день, разговаривала с главным врачом, надежды не было, по-другому нельзя было поступить. Катание в лютый мороз простуженного человека? Мы все так делаем и даже не обращаем на это внимания, что есть, то есть. Оксана (Домнина, жена Костомарова. — Прим. «СЭ») его хорошо знает, правильного он человека выбрала по жизни.

О главном моменте в жизни

— Пожалуй, победа с Алешей [Ягудиным]. Про него никто не думал, что он может стать олимпийским чемпионом, каким он стал и сейчас является, какие у него способности заложены и как он раскрывается. Никто об этом не знал и думать об этом не хотел. А Лешка может все. Это моя железная фраза, которая уже пошла в народ.

Софья Щудрина