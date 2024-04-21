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«Я уже столько нахлебалась». Тарасова — о справедливости к России, Валиевой и плюсах Тутберидзе

Татьяна Тарасова поделилась мнением о ситуации с Валиевой
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Татьяна Тарасова.
Фото скриншот видео YouTube-канале Надежды Стрелец, Соцсети
Яркое интервью мэтра блогеру Надежде Стрелец.

Заслуженный тренер России Татьяна Тарасова стала гостьей шоу журналистки Надежды Стрелец на YouTube. «СЭ» собрал главное из того, что сказала самый яркий спикер в мире фигурного катания.

Об Ирине Винер

— Многие родители боятся отдавать ей своих детей, потому что у нее все категорично? Пусть не отдают, их никто не просит, пусть сидят со своими детьми. Она делает из них чемпионов, а эти чемпионами не станут, но родителям так лучше. Ничего ужасного она не делает, она настоящий большой тренер. Я как раз вчера только думала про нее, почему вы с ней интервью не делаете? Мы очень мало знаем о ней, я хотела бы знать больше.

О втором месте в спорте

— Второе место — это участие. Победа от участия очень отличается. Это не стыдно, у меня много было вторых мест.

Татьяна Тарасова (справа) и Ирина Роднина в 1979 году.
Фото Дмитрий Донской, РИА Новости

Об отношениях с Ириной Родниной

— Ей не нужна благодарность, она считает, что ей все должны. Большая спортсменка, этого у нее никто не отнимает. Про Роднину я не хочу говорить. Мне непонятно, с чего она вдруг (плохо высказывается о Тарасовой. — Прим. «СЭ»). Ничего не могло случиться. Я вообще не думала, что когда-то наступит такой день, что мы даже не будем здороваться. У меня нет догадок о причинах этого... Наверное, ей кто-то что-то сказал.

Ирина Роднина и&nbsp;Камила Валиева. «Надо было покрасивее врать». Странное заявление Родниной о «деле Валиевой»

О Тутберидзе

— Тутберидзе — главный тренер страны? Конечно, безоговорочно. Я не буду ее критиковать, я считаю, что каждый делает то, что может делать. Она из этих девочек делает звезд, а потом они меняются, но должны тоже приложить какие-то старания, чтобы оставаться и быть интересными, чтобы она с ними работала. Она не может их держать, если они не хотят держаться. Но никто из них не сказал, что очень хотел, а с ним перестали работать.

О противостоянии Медведевой и Загитовой

— Мои симпатии на стороне Медведевой? Может быть, какая-то привычка, что Женя всегда первая. За тот путь, что она прошла, она могла выиграть. Но выиграла Загитова. Она прекрасная. Лучше ее не было и сейчас нет. Она очень хорошо себя ведет. У нее родители очень грамотные, папа тоже тренер. Но я думаю, что никто из них не будет возвращаться в большой спорт. Ты уже все сделал. Есть жизнь, а есть спорт.

О любимом ученике

— Я люблю Ягудина, да. Я его не разбираю, я его люблю, как матери любят своих детей. Они разве разбирают, что хорошее, что плохое? Просто любят. Мы часто видимся, мы в одном деле. Я его, и он мой. Как я помогла справиться ему с алкогольной зависимостью? Он сам справился. Было дело, все было. Он должен быть занят интересной работой, тогда у него не возникает желания [пить]. Он большой молодец, у него получается жизнь. За что бы он ни брался, его там видно.

Фигуристы Евгений Плющенко, Алексей Ягудин и Тимоти Гейбл на Олимпиаде в Солт-Лейк-Сити в 2002 году
Евгений Плющенко, Алексей Ягудин и Тимоти Гейбл на Олимпиаде в Солт-Лейк-Сити в 2002 году.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

О противостоянии Ягудина и Плющенко

— Даже если бы Плющенко не упал, мы бы его обыграли, потому что он был слабее. Великий ли спортсмен Плющенко? Конечно. Поверьте мне, я была у него на тренировках, он очень хорошо работает, у него будут чемпионы. Плющенко против Тутберидзе? У нас все конфликты решаются на соревнованиях. Чьи дети выиграли, тот и молодец. Получается, Этери молодец. Этери вообще сейчас ни с кем не конкурирует, поэтому смешно вообще говорить об этом.

О Валиевой

— Даже не хочу говорить об этом, я уже столько нахлебалась. У нее нашли допинг, если бы не нашли, не печатали бы это. Это чья-то большая ошибка? Получается, так. Сможет ли Камила вернуться в большой спорт? Не знаю. Зависит от нее.

Татьяна Тарасова, Этери Тутберидзе. «Границы дозволенного утеряны». Тутберидзе ответила на слова Тарасовой о «таблетке от тренера»

О главной фигуристке сейчас

— Главная — Лиза Туктамышева, потому что очень долго и давно [катается]. Честь и хвала, что она сохраняет свои способности, возможность делать сложные вещи и улучшаться с каждым годом, потому что хореографически она очень улучшилась.

О засуживании России

— Ну как нас засуживали? Мы везде на чемпионатах Европы и мира, Олимпийских играх первые. Кто нас засудит? Я не знаю, почему принято так считать. Нам не добавят, но и не засудят. Надо кататься так, чтобы невозможно было засудить.

Фигурист Роман Костомаров
Роман Костомаров.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

О Романе Костомарове

— Понятно, что жизнь будет не сахар, но неправильно искать виноватых. Среди врачей уже тем более. Я звонила каждый день, разговаривала с главным врачом, надежды не было, по-другому нельзя было поступить. Катание в лютый мороз простуженного человека? Мы все так делаем и даже не обращаем на это внимания, что есть, то есть. Оксана (Домнина, жена Костомарова. — Прим. «СЭ») его хорошо знает, правильного он человека выбрала по жизни.

Роман Костомаров и&nbsp;Оксана Домнина. «Когда выходил из больницы, не думал о съемках в кино». Презентация фильма о Костомарове

О главном моменте в жизни

— Пожалуй, победа с Алешей [Ягудиным]. Про него никто не думал, что он может стать олимпийским чемпионом, каким он стал и сейчас является, какие у него способности заложены и как он раскрывается. Никто об этом не знал и думать об этом не хотел. А Лешка может все. Это моя железная фраза, которая уже пошла в народ.

Софья Щудрина

Фигурное катание
Камила Валиева
Татьяна Тарасова
Этери Тутберидзе
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