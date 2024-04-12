Тарасова назвала Дюамель законченной дурой после слов о дисквалификации Валиевой

Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова раскритиковала канадскую фигуристку Меган Дюамель за слова о россиянке Камиле Валиевой.

Ранее Дюамель, комментируя дисквалификацию Валиевой, заявила, что «ни один спортсмен не принимает более 50 добавок без злого умысла».

«Дюамель не знает, о чем говорит. Она дура законченная! Брать и просто так говорить — не годится. Она не знает ни человека, ни ситуацию — ничего не знает», — цитирует Тарасову Sport24.

29 января Спортивный арбитражный суд (CAS) дисквалифицировал Валиеву на четыре года за нарушение антидопинговых правил. Срок дисквалификации отсчитывается с 25 декабря 2021 года. Все результаты спортсменки с этой даты аннулированы.

7 марта Валиеву исключили из состава сборной России по фигурному катанию. Также спортсменка перестала получать президентскую стипендию.