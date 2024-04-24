Почетный президент ФФККР Писеев заявил, что нельзя серьезно относиться к словам Обласовой о допинге Слуцкой

Почетный президент Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) Валентин Писеев отреагировал на слова бывшей фигуристки Кристины Обласовой об употреблении допинга двукратной чемпионкой мира Ириной Слуцкой.

«Я неплохо помню эту фигуристку. Она постоянно устраивала скандалы и проблемы, однажды дошло даже до того, что на одном из турниров она бегала голой по гостинице, ныряла в бассейн, а мы ее разыскивали. Серьезно относиться к тому, что она говорит, нельзя. Видимо, у нее эти проблемы не прошли», — цитирует Писеева РИА «Новости».

Обласова — бронзовый призер чемпионата России 2004 года, чемпионка мира среди юниоров (2001).