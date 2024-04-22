ВАДА заявило, что кейсы попавшихся на триметазидине китайских пловцов и Валиевой несопоставимы

Главный юрисконсульт Всемирного антидопингового агентства (ВАДА) Росс Венцель объяснил, почему ситуации с попавшимися на триметазидине китайскими пловцами и российской фигуристкой Камилой Валиевой несопоставимы.

20 апреля газета The New York Times сообщила, что допинг-тесты 23 китайских пловцов, принимавших участие в Олимпийских играх в Токио, дали положительный результат. В их организмах был зафиксирован запрещенный препарат триметазидин, за который была дисквалифицирована российская фигуристка Камила Валиева.

«В деле Валиевой, это открытая информация, концентрация — 2,1 нанограмм на миллилитр, в случае с китайскими спортсменами концентрация намного ниже. Но главное — в деле Валиевой не было ничего, что бы помогло исключить версию умышленно приема триметазидина за несколько дней до соревнования. Здесь же были повторные пробы, которые давали то отрицательный, то положительный результат», — приводит РИА Новости слова Венцеля.

Также он отметил, что еще одно важное отличие этих ситуаций заключается в том, что первоначальная версия Валиевой, представленная на заседании CAS на Олимпиаде в Пекине, не была поддержана ни экспертами, ни производителем триметазидина. После этого фигуристка выбрала другую версию, в поддержку которой не представила никаких свидетельств.

«В случае китайских пловцов у нас не было никаких причин для того, чтобы опротестовывать версию о случайном загрязнении», — добавил функционер.

Ранее глава Всемирного антидопингового агентства (ВАДА) Витольд Банька заявил, что организация применяет одни и те же стандарты и процедуры независимо от национальности спортсменов.

Олимпийские игры в Токио прошли в 2021 году в связи с переносом из-за коронавируса. Победителем в общем зачете стали США со 113 медалями. Китайская сборная (88 медалей) заняла второе место.