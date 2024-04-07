Дерзкий француз продавил изменение правил в фигурном катании? На соревнованиях могут разрешить сальто

Адам Сяо Хим Фа доказывает, что кувырок в воздухе не опаснее четверных прыжков.

Сальто — один из самых эффектных прыжков в фигурном катании. Даже далекого от спорта человека завораживает картина кувырка в воздухе надо льдом. Однако его не увидеть на соревнованиях, только в коммерческих шоу или в рамках показательных выступлений без судейства. Дело в том, что он запрещен и даже за попытку обойти этот запрет спортсмен облагается двумя баллами штрафа. Однако в этом сезоне нашелся смельчак, который решил бросить вызов Международному союзу конькобежцев. Француз Адам Сяо Хим Фа регулярно прыгал сальто, и решился на прыжок даже на чемпионате мира. Своим поведением Адам хотел привлечь внимание ISU к абсурдности запрета и, похоже, добился своего — консервативные чиновники готовы пойти на попятную.

Французского одиночника наконец-то услышали

Международный союз конькобежцев (ISU) готов рассмотреть возможность легализации сальто в программах фигуристов. По крайней мере об этом пишет «Р-Спорт». По информации источника, соответствующее предложение может быть вынесено на обсуждение техническим комитетом организации уже во время ближайшего конгресса союза, который пройдет в Лас-Вегасе с 10 по 14 июня. Прыжок запрещен с 1976 года — после единственной легальной попытки. Американец Терри Кубичка прыгнул сальто на чемпионате мира, и впечатлил публику, но не руководство ISU. Не прошло и двух месяцев, как элемент запретили, опасаясь эпидемии травм. Поэтому прыжок Кубички так и остается единственным официально попавшим в протокол сальто в фигурном катании. По текущим правилам попытка исполнить сальто не только не принесет спортсмену никаких дивидендов. Наоборот, по итогам проката с экспериментатора снимут два балла.

Единственный, кому плевать на запрет — это французский одиночник Адам Сяо Хим Фа. Впервые он исполнил сальто еще на летнем предсезонном турнире в Шанхае. Там у него не было серьезных соперников, да и сам старт ничего не решал, поэтому риск выглядел оправданным. Куда серьезнее выглядело решение прыгнуть сальто на чемпионате Европы. Адам прекрасно понимал, что его за выходку накажут. Но от своего не отступился. И все же даже на ЧЕ ход мог показаться взвешенным. Все-таки Сяо Хим Фа выступал последним, а главные конкуренты допустили ошибки и не могли помешать французу занять первое место. Другое дело — чемпионат мира. Казалось, что в Монреале сальто не будет ни при каких обстоятельствах — слишком велика ответственность и высока конкуренция. Но нет, он снова исполнил свой коронный трюк и даже взял «бронзу» турнира.

За легализацию прыжка боролась эпатажная Бонали

«Я знал, что на сальто потеряю пару баллов, но слишком привлекательной была моя цель — сделать что-то для развития фигурного катания», — говорил потом Адам о своем поступке журналистам. Конечно, проиграй он этим штрафом Шоме Уно, настроение было бы совсем другим, но все же Сяо Хим Фа тверд в своих намерениях. Он использует прокат как открытый протест, и готов отвечать за свою позицию, чем не может не вызывать уважения. Этим Адам напоминает свою соотечественницу Сурию Бонали. Сурия была столь же успешна (чего стоят только пять побед подряд на ЧЕ) и эпатажной. Под закат карьеры Бонали решила зажечь на Олимпиаде 1998 в Нагано. Понимая, что шанс выиграть олимпийскую медаль упущен, и не желая уходить из спорта на минорной ноте, Бонали неожиданно исполнила в прокате сальто.

Причем, согласно одной из версий, француженка прыгнула запрещенный элемент в знак протеста против дискриминации чернокожих спортсменов, поскольку Сурия неоднократно отмечала «особое» отношение к себе со стороны судей. Позже Бонали свое решение назовет необоснованным риском, но признается, что, исполнив сальто, внесла вклад в развитие фигурного катания. Девушку несколько раз приглашали для консультаций по поводу пересмотра правил фигурного катания, наверняка ее мнение учтут и в этот раз. Также стоит спросить канадца Элайджи Балде, который постоянно исполняет сумасшедшие сальто на роликах в соцсетях.

И есть ощущение что сейчас почва для перемен действительно созрела, ведь аргументы про опасность элемента не выдерживают критики. Шанс получить травму, исполняя четверной, намного выше. Какой смысл запрещать сальто? К тому же профессиональный спорт всегда связан с рисками для здоровья, как бы кто ни хотел. С этим согласен, например, российский тренер Александр Жулин.

Лакерник и Тарасова против разрешения сальто

По мнению Жулина, за сальто не стоит давать плюс к общей оценке, но и наказывать за такой элемент нельзя, ведь по такой логике стоит запретить всю спортивную гимнастику. Другого мнения придерживается Татьяна Тарасова. «Здоровыми те, кто прыгает сальто не будут, — сказала Татьяна Анатольевна в интервью «СЭ». — Обучение сальто травмоопасно. И это не музыкальность, не композиция и не индивидуальность. Это просто элемент — прыгнуть через голову. Я не сторонник этого».

Со скепсисом к идее снятия ограничений на сальто относится и бывший вице-президент ISU Александр Лакерник, чьи позиции в союзе остаются весьма серьезными. «Я не сторонник движений, которые не имеют отношения к конькам, к скольжению. Да к тому же и небезопасные. Что это добавит в оценке? Формально — ничего, кроме вау-эффекта во время выступления», — заявил Лакерник в разговоре с ТАСС.

Даже бывший фигурист Артем Федорченко, который сам прыгал сальто на шоу называл прыжок спорным и признавал, что если его запретили, то не просто так. А вот кто ждет сальто не меньше, чем Сяо Хим Фа, так это Дмитрий Алиев. Алиев выполнял элемент в различных шоу, однако в отличие от Адама на соревнованиях пока не решался. Возможно, уже после изменений правил задумается об этом? А вот Андрею Ежлову, который с текущего сезона выступает в танцах на льду с Софьей Шевченко, не светит его исполнять сальто в случае принятия возможных поправок. Его могут разрешить в одиночном катании, при определенных обстоятельствах (и то вряд ли) — в парном. Но вот в танцах — ни в коем случае. И все же Андрей ждет этого шага от чиновников из ISU, что хотя бы его бывшие коллеги по одиночному катанию почувствуют творческую свободу.