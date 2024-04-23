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Допинг

Сегодня, 11:05

РУСАДА проверило на допинг Самарина после его заявления о завершении карьеры

Ана Горшкова
Корреспондент
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Серебряный призер чемпионата Европы Александр Самарин в марте был проверен на допинг Российским антидопинговым агентством (РУСАДА), сообщает ТАСС. В середине февраля спортсмен объявил о завершении карьеры.

В начале апреля фигурист не был включен в обновленные пулы тестирования РУСАДА.

Ранее стало известно, что 25-летний Самарин будет работать помощником тренера по технической части на сборах Ассоциации фигуристов ISA.

Самарин в 2019 году стал серебряным призером чемпионата Европы и бронзовым призером командного чемпионата мира.

Источник: ТАСС
Фигурное катание
Александр Самарин
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