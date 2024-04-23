РУСАДА проверило на допинг Самарина после его заявления о завершении карьеры
Серебряный призер чемпионата Европы Александр Самарин в марте был проверен на допинг Российским антидопинговым агентством (РУСАДА), сообщает ТАСС. В середине февраля спортсмен объявил о завершении карьеры.
В начале апреля фигурист не был включен в обновленные пулы тестирования РУСАДА.
Ранее стало известно, что 25-летний Самарин будет работать помощником тренера по технической части на сборах Ассоциации фигуристов ISA.
Самарин в 2019 году стал серебряным призером чемпионата Европы и бронзовым призером командного чемпионата мира.
Источник: ТАСС
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