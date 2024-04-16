Фигурист Малинин посетил матч «Вашингтона» и поболел за Овечкина

Фигурист Илья Малинин посетил матч между «Вашингтоном» и «Бостоном» (2:0) в регулярном чемпионате НХЛ.

Игра проходила в ночь на 16 апреля.

19-летний американец был в джерси «Кэпиталз» с номером российского нападающего команды Александра Овечкина.

Овечкин не набрал результативных баллов в матче против «Бостона». Всего в сезоне-2023/24 в активе 38-летнего россиянина 64 (30+34) очка в 78 матчах регулярного чемпионата НХЛ.