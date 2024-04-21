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Сегодня, 17:39

Тарасова призналась, что не понимает причин разлада с Родниной

Виктория Кравченко
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Ирина Роднина.
Фото Global Look Press

Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова призналась, что не понимает, почему они перестали общаться с трехкратной олимпийской чемпионкой Ириной Родниной.

Тарасова считает, что Родниной «кто-то что-то сказал», после чего спортсменка решила не общаться с тренером.

«Я вообще как-то не думала, что когда-то наступит день, когда она не будет здороваться. Это как-то... Ну не хочу об этом говорить», — отметила Тарасова в разговоре на YouTube-канале Надежды Стрелец.

В 2021 году Роднина сказала, что «давно из своей жизни вычеркнула» бывшего тренера.

Ирина Роднина
Татьяна Тарасова
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