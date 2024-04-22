Железняков: «Усачеву может ждать хорошее будущее в качестве тренера»

Хореограф Алексей Железняков рассказал о сотрудничестве с Дарьей Усачевой.

«Сейчас Даша находится в подмастерьях и практикуется. Она совсем юна, так что назвать её тренером как таковым пока нельзя. Когда она отучится в этом направлении, ее будет ждать хорошее будущее», — приводит слова Железнякова Metaratings.ru.

17-летняя Усачева является серебряным призером Гран-при США (2021) и бронзовым призером Кубка России (2021).