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Железняков: «Усачеву может ждать хорошее будущее в качестве тренера»

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Хореограф Алексей Железняков рассказал о сотрудничестве с Дарьей Усачевой.

«Сейчас Даша находится в подмастерьях и практикуется. Она совсем юна, так что назвать её тренером как таковым пока нельзя. Когда она отучится в этом направлении, ее будет ждать хорошее будущее», — приводит слова Железнякова Metaratings.ru.

17-летняя Усачева является серебряным призером Гран-при США (2021) и бронзовым призером Кубка России (2021).

Источник: Metaratings.ru
Фигурное катание
Алексей Железняков
Дарья Усачева
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