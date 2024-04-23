На Украине возмутились переходом дочери Тутберидзе в академию Монреаля

Президент Украинской федерации фигурного катания (УФФК) Даниль Амирханов прокомментировал переход пары Диана Дэвис/Глеб Смолкин в академию Монреаля (I.AM).

Ранее тренер Роман Агенаэур заявил, что фигуристы хотели перейти еще несколько лет назад, но тогда было неподходящее время, а «сейчас все идет на улучшение».

«Не знаю, какое улучшение ситуации он подразумевает. Может, ему лучше стало. Нам — нет. Стало гораздо труднее. Для нас недопустимо такое заявление», — приводит слова Амирханова РБК со ссылкой на украинское издание.

На чемпионате мира 2024 года в Монреале Дэвис и Смолкин заняли 12-е место в танцах на льду, набрав 188,52 балла. Победителями соревнований стали американцы Мэддисон Чок и Эван Бэйтс (222,20).