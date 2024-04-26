Тарасова: «Желаю Валиевой долгих лет, удачи и дальнейшего развития»

Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова поздравила с 18-летием российскую фигуристку Камилу Валиеву.

«Я желаю Камиле в-первую очередь, конечно же, здоровья и долгих лет жизни. Она сейчас себя пробует на телевидении, это очень интересный опыт. Желаю ей дальше развиваться и удачи», — цитирует Тарасову Metaratings.ru.

Ранее фигуристка опубликовала пост в Telegram-канале в день своего дня рождения. Она поделилась с подписчиками коротким селфи-видео из машины.

29 января Спортивный арбитражный суд (CAS) дисквалифицировал Валиеву на четыре года за нарушение антидопинговых правил. Срок дисквалификации отсчитывается с 25 декабря 2021 года. Все результаты спортсменки с этой даты аннулированы.