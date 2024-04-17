Туктамышева «потеряла» штаны на шоу Тутберидзе во Владивостоке

С российской фигуристки Елизаветы Туктамышевой слетели штаны во время выступления на шоу Этери Тутберидзе во Владивостоке.

После этого, спортсменка полностью сняла их и продолжила номер в одних шортах.

«Самое эффектное переодевание в вашей жизни», — отреагировала на эпизод Туктамышева в соцсети.

12 апреля фигуристка рассказала о планах на следующий сезон.

27-летняя Туктамышева — чемпионка мира (2015), Европы (2015) и России (2013). В октябре прошлого года фигуристка объявила о приостановке карьеры в связи с недопуском спортсменов из России до участия в международных соревнованиях.