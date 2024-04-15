Бюрократический хаос мешает Самоделкиной стать частью сборной Казахстана. Фигуристка пока не имеет права выступать

Софья рискует пропустить еще один сезон.

На текущий момент главной потерей в фигурном катании стал танцевальный дуэт Диана Дэвис и Глеб Смолкин. Из членов основной сборной команды официально сменили гражданство после весны-2022 только Диана с Глебом. Но есть еще одна заметная спортсменка, которая подошла к смене прописки максимально близко. Речь о Софье Самоделкиной. У этой одиночницы уже есть паспорт Казахстана, причем не вторым гражданством — от российского Софья вынуждена была отказаться. Только вот права выступать за Казахстан у нее до сих пор нет. Новая страна должна сделать запрос о переходе к России, но этому процессу помешала бюрократическая проволочка.

Софья не поехала даже на внутренний старт

Предолимпийский чемпионат России-2022. Софья Самоделкина с уверенным тройным акселем останавливается в шаге от пьедестала — впереди только участницы Олимпиады и Аделия Петросян. Казалось, что именно Самоделкина станет одним из лидеров сборной на следующий олимпийский цикл. Однако новый сезон оказался уже совсем не таким успешным. Фигуристка была в кризисе и на грани завершения карьеры. Редкий случай — не она ушла в другую команду, а от нее отказался тренер. Параллельно выход из кризиса искали родители Софьи. И решение увидели в смене гражданства. Как на днях призналась фигуристка в интервью Okko Sport, поначалу она не хотела воспринимать подобные идеи всерьез. «Я сначала «нет» — позиция маленького ребенка, — вспоминала Самоделкина. — Потом говорю: а какие в этом плюсы? И они — ну, ты сможешь выступать на международной арене. Если получится, сможешь выиграть такие-то старты».

В результате Софья согласилась, и процесс пошел. Мама — уроженка Казахстана, поэтому эта страна выглядела самым логичным вариантом для перехода. Настрой был серьезный, поэтому родители Самоделкиной занялись документами для получения гражданства. С этим возникли трудности, ведь с недавних пор Казахстан запретил двойное гражданство в любом виде. Поэтому Софье пришлось отказываться от российского паспорта ради получения нового — то есть назад дороги уже не было. Но она и не думала сворачивать, готовилась к чемпионату Казахстана и думала, что все будет хорошо. На международных стартах девушка не могла появляться минимум год — таковы правила «карантина». Но что с национальными стартами? «До чемпионата оставалось две недели, у меня вроде бы достаточно все накатано, контент был очень серьезный. Высылаю видео прокатов, а мне не отвечают. Ни мне, ни маме», — рассказывает спортсменка.

Софья Самоделкина. Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Подаче документов по Самоделкиной мешает позиция федераций

Пусть Самоделкина уже и стала гражданкой Казахстана, казахстанской фигуристкой она стать не успела. И, видимо, чтобы не усложнять ситуацию (и не ссориться с российской стороной), девушку не пригласили даже на внутреннее первенство. Для того чтобы сменить спортивную прописку, предыдущая страна должна добровольно отказаться от спортсмена — по запросу новой сборной. Но ФФККР не получала запроса о переходе Самоделкиной в Казахстан. По крайней мере, об этом в беседе с «Р-Спортом» заявил генеральный директор Федерации фигурного катания России Александр Коган. При этом главный тренер сборной Казахстана Асем Касанова утверждает, что запрос был подан еще в 2023-м. Однако ответа не поступило, и без согласия российской стороны у Казахстана связаны руки. Парадоксально, но правду говорят и Коган, и Касанова. Вопрос в нюансах.

В данный момент РОО «Союз конькобежцев Казахстана» реорганизована в две федерации (РОО «Казахстанский союз конькобежцев» и «Казахстанский союз фигурного катания на коньках») — на таком разделении настаивал Международный союз конькобежцев (ISU). Процесс сепарации одного союза на две отдельные федерации по видам спорта стартовал, но вот оформление документов в Минюсте Республики Казахстан требует времени. И так вышло, что запрос по Самоделкиной, поданный в адрес России казахстанской стороной осенью 2023-го, потерял юридическую силу, так как был подан фактически ликвидированной организацией. Одновременно новая легитимная структура еще не вступила в свои законные права. Нельзя сказать, что об экс-россиянке забыли. Федерация фигурного катания Казахстана ждет зеленый свет от своего минюста и минспорта. И только после этого сможет заняться вопросом Софьи. А сейчас у казахстанцев и правда связаны руки.

Софья Самоделкина. Фото Федор Успенский, «СЭ»

Плющенко уверяет, что все нормально, но так он говорил и в декабре

Тренер Касанова уверяет, что Самоделкину не бросят — раз она уже стала гражданкой Казахстана, то, значит, на ее федерации и ответственность за ее судьбу. К тому же, когда речь идет о спортсменке с тройным акселем и четверным прыжком, трудно сказать, кому переход нужнее — Софье, которая ждет второго шанса для своей карьеры, или Казахстану, где женское одиночное после ухода Элизабет Турсынбаевой пребывает в небытие. Пока оформляются документы, Самоделкина не прекращает тренировки. После разрыва со Светланой Соколовской ее взял к себе в академию Евгений Плющенко. В «Ангелах Плющенко» фигуристка демонстрировала успешные попытки четверного сальхова и работала над другими элементами ультра-си. Прибавила девушка в артистизме — чего ранее ей не хватало. При этом новый тренер Софьи призывает сохранять спокойствие и утверждает, что вопрос о переходе в новую сборную решается своим чередом.

«Мы в процессе, у нас все хорошо, мы общаемся с казахстанской федерацией и с российской напрямую. У нас все идет по плану, — сказал Плющенко ТАСС. — Мы движемся в правильном направлении, две федерации сотрудничают». С другой стороны, Евгений утверждал, что все в порядке, и когда его спрашивали о проблемах с документами у Самоделкиной в декабре. Так что план, может быть, и есть, но какой именно?

Сама Софья, к слову, понятия не имеет, когда сможет выступать под новым флагом и где. «Я надеюсь на лучшее. Пока что не имею точной информации, все на уровне переговоров», — сказала она явно с тяжелыми мыслями на душе. Президент Федерации фигурного катания на коньках России Антон Сихарулидзе заявил, что, решившись сменить гражданство, Софья выбрала «простой» путь. Но так ли он прост, если даже спустя год ее будущее покрыто туманом?