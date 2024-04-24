РУСАДА не выявило причастность третьих лиц к применению Валиевой допинга

Генеральный директор Российского антидопингового агентства (РУСАДА) Вероника Логинова заявила, что в деле о допинге фигуристки Камилы Валиевой причастность третьих лиц не была выявлена.

«Но, опять же повторюсь, нам хотелось бы обладать большим количеством компетенций и возможностей, как, например, у правоохранительных органов», — цитирует Логинову ТАСС.

РУСАДА подчеркнула, что агентство готово возобновить расследование, если будут получены новые данные.

22 апреля сообщалось, что ВАДА тайно изучало препарат, из-за которого дисквалифицировали Валиеву.

29 января Спортивный арбитражный суд (CAS) дисквалифицировал Валиеву на четыре года за нарушение антидопинговых правил. Срок дисквалификации отсчитывается с 25 декабря 2021 года. Все результаты спортсменки с этой даты аннулированы.

7 марта Валиеву исключили из состава сборной России по фигурному катанию. Также спортсменка перестала получать президентскую стипендию.